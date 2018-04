Un bazar

«La intelectualidad de Cúcuta y de otras regiones ha aportado opiniones en favor o en contra del ensayista y el vate. Lo cierto es que mientras el país resuelve dilemas por personajes que se atribuyen más de 1.000 asesinatos…». El Espectador.

1. «La intelectualidad de Cúcuta y de otras regiones ha aportado opiniones…». El sujeto de esta oración es plural porque no es sola la intelectualidad de Cúcuta, sino también las de otras regiones metieron baza: «La intelectualidad de Cúcuta y las de otras regiones han aportado opiniones en favor y en contra del ensayista…».

2. «Lo cierto es que mientras el país resuelve dilemas…». Qué muletilla tan fastidiosa, tan pegajosa y tan inútil pues no aporta ni quita nada: «Mientras el país resuelve dilemas…».

¿Me entendieron?

Me contó mi amigo que él, en sus conferencias, usa la expresión del título de este apartado para estar seguro de que su explicación es clara. Recientemente levantó la mano un asistente que se identificó como profesor de español de una afamada institución educativa y le indicó que usara la frase «¿me hago entender?» pues, según el profe, usar la frase «¿me entendieron?» es suponer que los miembros del auditorio son brutos. Es común esa «corrección» muy de la mano con otras similares como no decir que «conozco a Pedro» porque para conocerlo tengo que haber tenido relaciones sexuales con él. Y todo porque los que tradujeron la Biblia a nuestro idioma usaron el verbo «conocer» en labios de María cuando le dijo al arcángel san Gabriel que ella era virgen. Ninguno de los 18 significados del verbo «entender» trae el concepto de brutalidad de quien no entiende. ¿Me entendieron?

La mayúscula

«Otro Space en Medellín». El Colombiano.

Qué tal cambiar esa mayúscula de «Space» por minúscula: «space». No es norma nueva. La razón: no se está hablando del dueño de ese nombre propio sino de lo que le va a pasar a este otro que lo va a hacer parecido: «Otro space en Medellín».

