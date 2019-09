Un clamor desde el Cauca

none

Quienes vivimos en el Cauca damos un giro a la pregunta de El Espectador : ¿qué va a pasar en el Cauca? No olvidemos que este departamento fue el santuario más grande del conflicto armado. Como es cierto también que, con la firma del acuerdo, en el Cauca se vivió la transitoria tranquilidad de la paz; su capital, Popayán, salió del deshonroso primer lugar en desempleo del país; se alcanzó a notar la confianza inversionista en el ramo de la construcción, y la ciudad vio con tolerante paciencia el cambio en las redes de acueducto y alcantarillado, y la construcción de avenidas de doble calzada. Un sueño que parece terminar, si le asiste alguna razón al representante de una firma constructora que habla ya de una baja sensible en la compra de vivienda nueva, especialmente en estratos altos.

Desde lo firmado en La Habana hasta la posesión del presidente Iván Duque, era perceptible un ambiente de optimismo, especialmente en territorios donde se había padecido con mayor rigor la guerra. Hoy el escenario es muy distinto, y el diario El Espectador lo afirma con una pregunta: “¿Qué está pasando en el Cauca?” El Gobierno responderá con el silencio, porque parece que argumentos le faltan; en cambio el senador Uribe sí responde, pero todavía haciéndole la oposición a Santos: “El país tiene que ser consciente de que proceso de paz no hubo”. Pobre el juicio de la historia que le espera al expresidente Álvaro Uribe si sigue en esa actitud.