Un conflicto que no olvida

Desde 1998, el Sinn Féin experimentó un crecimiento político en toda Irlanda que, sin embargo, fue moderado como consecuencia de la asociación del partido con el Ira. Que no se haya esclarecido el alegado involucramiento del entonces presidente del partido, Gerry Adams, en la desaparición de Jean McConville —“the mother of 10”—, junto con la supuesta participación de la dirigencia en el ataque de Enniskillen (Poppy Day Massacre), son sólo algunos de los lapos con los que seguirá cargando el Sinn Féin.

Las críticas por la falta de esclarecimiento de la responsabilidad del Ira por el terrorismo durante el periodo conocido como The Troubles no se hicieron esperar, luego de conocerse que el Sinn Féin había ganado las elecciones en Irlanda el pasado 8 de febrero. El grito de victoria: “Up the ‘RA” (“Arriba el Ira”), de David Cullinane, uno de los diputados electos, abrió nuevamente el debate sobre el compromiso de los líderes del partido con la verdad sobre el conflicto como presupuesto y condición para su participación política.