Un consejo para Fajardo (si quiere de veras ser presidente)

Si Fajardo quiere de veras ser presidente en 2022, tiene chance. No tiene sus manos untadas de mermelada ni de sangre. Y eso ya es excepcional en Colombia. Pero tiene que hacer mucho más por la paz que solo esperar “a ver qué le dejan”.

Luego del Acuerdo de Paz ya nadie los persigue. Siembran café y las comunidades pijao enseñan a sus hijos a ser orgullosos de su identidad. Hoy, sin embargo, cuentan los líderes, se han secado muchas fuentes de agua y solo tienen luz unas horas al día. Una ironía, cuando la hidroeléctrica en pleno Cañón, inaugurada en 2013, genera 80 megavatios de la caída de los ríos Davis y Amoyá. Responsabilizan a Isagén (en manos de Brookfield Asset Management Inc., con 218 estaciones de generación de energía en el mundo e ingresos en Colombia de US$1.594 millones en 2018 ) de la pérdida de sus quebradas. Un liderazgo enérgico podría conseguir que empresa y Gobierno les garanticen agua y luz para hacer su paz sustentable.