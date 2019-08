Un festival en Chapinero Occidental contra la delincuencia y el abandono

La vida de la lideresa social bogotana Catalina Sánchez (foto) está amenazada

Los liderazgos sociales a menudo están más cerca de nosotros de lo que pensamos. A diario quienes habitamos en Bogotá vemos con desconcierto e indignación lo que sucede a centenares de activistas a lo largo y ancho del país y, sin embargo, pareciera que pensáramos que los liderazgos sociales son cosa lejana al Distrito Capital... Algo de “las regiones”, como si nosotros no fuéramos también región, como si el centralismo nos hiciera olvidar que aquí también se vive la realidad social del país y que también aquí hay luchas y causas poderosas.

Como comunicadora no certificada, como periodista por vocación, como expositora de opinión y como activista tengo el deber de defender la voz de Catalina Sánchez, lideresa social del barrio Chapinero Occidental, en la localidad de Teusaquillo, quien desde la Junta de Acción Comunal de su barrio le ha puesto rostro, nombre y apellido al sentir de centenares de vecinos que están hastiados de las bandas delincuenciales que, entre otras, yendo más allá del microtráfico, han sido cómplices de la explotación sexual infantil, de la extorsión y del atraco.

No se sabe que duele más: si los terribles alcances del delito o la incapacidad de las autoridades para responder, la cual casi que se torna en complicidad pasiva y hasta activa: organismos de control que no responden, autoridades locales que se quedan cortas y acción policial que a todas luces no contribuye ni a acabar las bandas ni a proteger a la ciudadanía, dentro de la cual las personas de la tercera edad, niños, niñas y adolescentes son quienes más peligros enfrentan.

Por eso me genera una gran admiración que esta comunidad haya decidido no quedarse ni quieta ni callada frente a lo que sucede. Este 11 de agosto hará un Festival, con música, comida y arte, como forma de resistencia contra la violencia, la corrupción y la indiferencia e incapacidad de muchas autoridades. Incluso contra la presunta complicidad con el delito.

Son acciones valientes que, lamentablemente, en Colombia pasan factura. Catalina Sánchez, profesora de música y emprendedora social, ha sido amenazada por estas bandas criminales y hoy cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad de Protección. Es una de esas centenares, tal vez miles de lideresas cuya vida peligra.

¡Apoyemos a esta comunidad en esta manifestación social este 11 de agosto desde las 9 am y hasta las 2 pm, en la cra 14 A, entre calles 59 y 58 B. ¡Demostremos que la vida de los líderes sociales y sus causas comunitarias sí nos importan!

* Ideóloga, Feminismo Artesanal