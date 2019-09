Un fotógrafo para nuestra época

none

Tal vez un Tocqueville de nuestra época podría poner de manifiesto que esa Democracia en América, de hace casi dos siglos, pasa ahora por la prueba más dura de su historia. Y que la prueba de fuego no proviene de enemigos externos, sino de las convulsiones y confusiones que anidan en el alma de una sociedad llamada a ejercer su voluntad política bajo las presiones y las ilusiones falsas del populismo. Como república bananera.

Ya no existe el señorío inocente de quienes creyeron, después de haber ganado la guerra, que llevaban la responsabilidad de dirigir por lo menos la mitad del mundo, sobre la base de unos valores afincados en la democracia y el culto por la verdad. En su lugar se vocifera un discurso dominado por la idea de volver a una supuesta grandeza que de hecho se reconoce ausente, al tiempo que se contradicen los principios de otra época, con la apelación a la mentira, sin pena, y a malabares de negociante que ponen en ascuas a todo el sistema internacional.

Si antes de morirse la semana pasada en su aislamiento de Nueva Escocia, a sus noventa y cuatro años, Robert Frank hubiera hecho un recorrido similar al de hace siete décadas, y hubiera captado las imágenes correspondientes, en el ánimo de meter en menos de cien páginas la compleja composición de los Estados Unidos de hoy, el resultado habría sido otra vez impactante. Y no por las imágenes de la América popular, ahora marcada por la presencia de la América Hispana, que se va tomando con su trabajo, su comida y su idioma, enormes sectores de la sociedad estadounidense, sino por el contraste con las imágenes de la clase política dirigente de ahora.

La Fundación Guggenheim patrocinó la toma de casi treinta mil imágenes, de las cuales apanas un poco más de ochenta revelaron, en las páginas del libro, una “América en blanco y negro”, con todo lo que ello pudiese implicar frente a la idea que cada quien tuviera de la gente que poblaba y animaba la vida de la Unión Americana. Solo que no todo el mundo quedó contento, pues hasta entonces había predominado una especie de “discurso gráfico oficial”, estereotipado, que cumplía la misión de proclamar solamente las facetas del éxito de un país que en ese momento se consideraba protagonista de la historia.

La aventura de Frank resultó ser generadora de un particular estilo fotográfico. Bajo el título The Americans, apareció primero en Francia. En sus páginas se reflejaba, entre otras, una buena variedad de clases sociales en un país que prendía, salido de la guerra, y disfrutando de la victoria, abrigar solamente felicidades. Miles de “lectores” americanos de la obra pudieron advertir, solo entonces, la existencia de diferentes mundos, hasta entonces ignorados, que quedaron reflejados en imágenes captadas por los caminos de cuarenta y ocho Estados.