Un golpe a la independencia de “Semana”

El país ha llegado al peor nivel de polarización posible, además acompañada de índices inaceptables de agresividad. Por ello, aunque no es una tarea fácil, es fundamental que los medios de comunicación se aferren a las premisas básicas del periodismo para evitar contribuir a enardecer los ánimos de esta sociedad tan golpeada. Si bien ese es un llamado para todos los periódicos y noticieros, lo es aún más para la revista Semana, la única sobre el devenir político del país que realmente tenemos los colombianos. Es innegable que gracias a denuncias de sus periodistas, esta revista le ha mostrado al país graves casos de corrupción, de violación de derechos, y de otros delitos. Además, Semana ha tratado de mantener un equilibrio informativo con otras visiones, tarea no siempre exitosa, pero por la cual se le reconoce su esfuerzo. Sin embargo, este lunes 17 de agosto se rompió esa tradición y Semana.com estuvo copada de las declaraciones del expresidente Uribe, claramente insultantes y muy agresivas contra la Corte Suprema de Justicia, expresadas durante la entrevista que Vicky Dávila y María Isabel Rueda le hicieron.

La primera pregunta que surge es: ¿realmente el expresidente está en prisión domiciliaria? No parece. ¿A qué otro detenido en Colombia se le permiten dos horas y media de entrevista por YouTube y casi una página entera de la revista llena de fuertes declaraciones y atemorizantes presagios cuando se supone que esta detención domiciliaria es precisamente para garantizar que la persona a ser juzgada no interfiera en el proceso? Todo el mundo está en su derecho de tener opiniones propias, pero la segunda pregunta es si un medio tan importante para el país puede permitir que se incline su balanza para un solo lado en momentos tan críticos para Colombia.

Semana siempre ha abierto el espacio a periodistas de distintas tendencias políticas porque eso es parte de esa democracia que hay que proteger a toda costa. Pero es fundamental que la información mantenga un grado de objetividad y un respeto por el llamado pluralismo ideológico. Eso solo se logra si todos los lectores sin excepción así lo perciben y, sinceramente, al menos después de semejante entrevista, la revista parece estar perdiendo ese norte. Es por ello que quienes hemos defendido esa revista, quienes seguimos pensando que Felipe López ha contribuido de manera decisiva a que este país conozca la verdad, y quienes respetamos a periodistas como Ricardo Calderón, reconocido internacionalmente por su seriedad, hacemos un llamado para que no se pierda la objetividad y pluralismo de Semana.

María Isabel Rueda y Vicky Dávila son libres de defender sus posiciones personales y pueden entrevistar a quien les apetezca. Pero Semana y sus directivos deben asegurarse de que cualquier entrevista bajo su sello no se convierta en la entrega irrestricta de un micrófono a un individuo para que se despache contra la Corte y más de medio país que respalda su decisión; o para que se anuncie como hecho irrefutable la invasión del país por el castrochavismo, ese coco amenazante que incluye a todos los que no profesan la fe uribista. Se equivocaron las periodistas al llamar eso una entrevista, pero más se equivocó Semana al permitirlo.

Aún somos muchos los que vemos el gran valor y respetamos el verdadero pluralismo de Semana. Por ello, es inconcebible que se permita que esta revista pierda las razones por las cuales muchos colombianos seguimos siendo fieles lectores. Por favor, no le echen más fuego a la ruptura que vive esta sociedad, cuando millones de colombianos sufren el peor momento de nuestra economía; cuando tenemos el alma partida por los asesinatos de jóvenes que no encuentran la reacción adecuada del Estado; cuando no logramos entender la continua desaparición de líderes sociales, de exmilitantes de las Farc, hechos que no logran conmover al gobierno. Ayúdenle a Colombia a que no se quiebre más entre uribistas y antiuribistas. Semana es de todos.

