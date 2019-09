Un gran campeón

none

Creo que lo logrado por Orozco Estrada es tan difícil como ganar el Nobel de Literatura, quizás aún más difícil, porque la música de Mozart o la de Stravinski son una sola, no hay que traducirla a ningún idioma y por lo tanto la competencia es más grande. Pero también porque la cultura y la enseñanza de la música clásica en nuestro país es escasísima, mientras en Europa y en los Estados Unidos los estudiantes aprenden a leer el pentagrama casi al tiempo que aprenden a leer y a escribir y, así, no es raro que hasta los colegios de las áreas rurales tengan orquestas. En las ciudades europeas, como Berlín o San Petersburgo, la música clásica está en todas partes, en los parques, las iglesias y los teatros. Hay muchas orquestas, sí, pero la competencia para llegar a las mejores es fenomenal, porque, además, está abierta a músicos de todo el mundo, otra muestra del grado de madurez y desarrollo de esos países.

Se dirá que no, que el Premio Nobel de Literatura de García Márquez o el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia son, hasta ahora, los mayores logros. Por supuesto, son hechos extraordinarios, pero lo que ha hecho Orozco no tiene parangón. Porque, después de todo, en Colombia miles de jóvenes practican el ciclismo diariamente y, por la ley de los grandes números, tarde o temprano algunos de ellos debían ganar las más importantes competencias del mundo. La probabilidad de que un colombiano gane el Nobel de Literatura es, por supuesto, menor de que otro gane el Tour de Francia, porque el número de escritores colombianos es mucho menor que los que practican el ciclismo y porque la competencia entre los escritores de todo el mundo es brutal, quizá algo atenuada porque cada año se decide dar el Nobel a un escritor de determinada lengua.