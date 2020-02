Un manual populista

Sobre el tema, también la semana pasada, me encontré en la revista Time una columna escrita por el presidente ejecutivo de la financiera JP Morgan, titulado “A no ser que cambiemos el capitalismo, lo perderemos para siempre”. En el escrito, Jamie Dimon asegura que “el sistema debe modificarse para que pueda crear mejores trabajos y dejar una sociedad más saludable. Una que sea más inclusiva y que cree mayores oportunidades para más gente”. Igual que Stiglitz. Pero, a diferencia del premio nobel, en entrevista posterior con CNBC, concluye: “El socialismo ha fallado cada vez que lo ha intentado y finalmente siempre lleva a erosionar la sociedad”. Extraordinario.

para ellos, una aclaración. Stiglitz, defensor de la doctrina demócrata, habla principalmente de EE. UU. y desde su desprecio personal por Donald Trump. Pero, aunque uno se distancie mucho de las políticas migratorias y el tono personal del mandatario, no puede dejar de reconocer que la unión americana pasa por uno de sus períodos de prosperidad más extensos y sostenidos de la historia moderna, gracias, principalmente, a sus políticas de menos impuestos, mayor protección a las industrias locales y flexibilización del mercado. Todo lo contrario a lo que profesa nuestro nobel profesor. (Ojo, ser nobel no significa ser dueño de la verdad. Sorry, Mr. Santos).

Sin embargo, el prestigioso académico, además fuente de admiración de Hugo Chávez, no de Nicolás Maduro, ya que el segundo probablemente no sepa qué hay dentro de los libros, sostiene que la solución está en lo que llama el capitalismo progresista.