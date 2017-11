“Reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas”: Franz Kafka.

Los cuartos de final del fútbol colombiano están en todo su esplendor y los equipos participantes preparándose de la mejor manera para lograr el cupo a la semifinal de la Liga Águila.

Decidir nos cuesta, pero decidir es necesario porque si no lo hacemos no avanzamos. Algunos pasos para tomar decisiones: Trabajar duro pero con criterio. Trabajar en equipo. Planear lo que se busca y actuar con decisión.

Nacional vs. Tolima: El equipo pijao va ganando 1-0. El primer juego estuvo marcado por la irregularidad de ambos, alternando algo de dominio pero sin mayor eficacia en los arcos, aunque Tolima desperdició un penalti que podría haberles significado llegar con más ventaja al Atanasio Girardot, donde los verdes de Antioquia tienen un gran fortín y tienen la experiencia de saber remontar marcadores en contra, aunque el momento deportivo del equipo paisa no es el mejor, pero tienen una nómina de jugadores acostumbrados a jugar esta clase de partidos. Tolima ha mostrado ser un equipo muy combativo y ordenado en el terreno de juego de la mano de su técnico Alberto Gamero.

Júnior vs. América: Su primer duelo estuvo marcado por juego fuerte, algunos pasados de los límites. Deportivamente no se sacaron mucha diferencia, un resultado que hace que en el Metropolitano se defina la serie. Seguramente el Júnior, luego de jugar su partido trascendental de Copa Suramericana frente al Flamengo, se concentrará totalmente para definir la llave frente al equipo americano, que debe retomar su orden táctico, su juego en equipo y la eficacia si quiere vencer al equipo tiburón, que es muy fuerte de local y jugará con su nómina tipo A. Si no ocurre nada extraordinario, el llamado a ambos equipos es pensar más en jugar fútbol que en hacerle daño a un colega de profesión.

Invito a todos los jugadores en contienda a respetar a sus colegas para que no tengamos que lamentar situaciones delicadas entre ustedes. Esperamos ver unos partidos bien jugados, llenos de emociones positivas y que avancen los que logren hacer mejor las cosas.