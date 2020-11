Un pastor denunciado por delitos sexuales nos puso una tutela para callarnos

En un video anterior, contamos los testimonios de 5 mujeres que denunciaron penalmente por delitos sexuales al pastor Francisco Jamocó Ángel, fundador de la Iglesia cristiana El Shaddai.

El viernes pasado recibimos la notificación de una tutela, pues él solicita que rectifiquemos, ya que no ha sido condenado. En efecto, denuncia no significa condena, pero que la justicia no haya actuado, no significa que los hechos no existieron.