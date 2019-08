Una bala perdida

none

Hay quienes plantean que la apuesta es quizá más política que militar. Quizá tengan razón, pero la figura de Santrich armado no es menos inquietante. Hacia lo que sea que apunte el que no ve bien podría dirigirse el futuro político de esta nueva aventura. Y con ella la suerte de muchos desmovilizados. En las imágenes publicitarias de atrás, entre tanto, Marulanda y Bolívar; pero ha podido ser Uribe, que vuelve y gana.

Estamos ante la segunda Marquetalia, o eso anuncia Iván Márquez. Vamos duro contra la corrupción y le llegó la hora al fracking. La guerrilla, a tono contra el cambio climático. De su parte no habrá secuestros. Policías y soldados no serán objetivos. La oligarquía que se atenga. Los LGBTI están invitados. Una vez más la opción armada, pero ahora chévere.

Parecería que una mujer bosteza. Más de uno cuenta con temor el número de hojas que faltan por leer. Mientras avanza, inacabable, la lista de reclamos justos, amenazas y sermones históricos, varios tipos de luces iluminan las caras. El sol también se mueve. No hay entrenamiento militar que prepare para ese recital. Y todavía falta la mitad.