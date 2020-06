Una campaña llamada Colombia

Y no se diga en épocas de pandemia, cuando las actividades, prioridades y propósitos de estos medios de información han sido evidentes y han honrado esa necesaria renovación con los valores y la misión del periodismo. Se ha patentado la necesidad de información creíble y equilibrada proveniente de fuentes confiables para afrontar una crisis y organizar mejor la vida en sociedad; se ha demostrado que los protagonistas de la información y las noticias deben ser los hechos, no los medios ni los periodistas; y que las audiencias la valoran cuando es cierta, transparente y agrega valor.

Entendieron que lo suyo es el periodismo empresarial, no las plataformas a través de las cuales se distribuyen los contenidos, que el principal compromiso del periodismo está con la gente, para informarla y orientarla con la verdad, y que los mayores retos para la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión en el mundo de hoy son su supervivencia económica, los radicalismos ideológicos y la desinformación masiva proveniente de fuentes anónimas. Y comprendieron que el mayor valor en su gremio no está en lo que este puede hacer por ellos sino en lo que como agremiados pueden hacer juntos.