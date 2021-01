¿Una contracultura trumpista?

Fue un pequeño consuelo creer que Trump sólo podía movilizar a fanáticos de sectas ridículas y a supremacistas blancos. Con los días, sin embargo, se supo que entre las personas que se manifestaron ante el Capitolio había gente muy variada, como una cineasta indie y dos rockeros que hasta no hace mucho eran el no va más de lo moderno. Digo hasta no hace mucho porque ahora, revelado su trumpismo, las disqueras rompieron sus contratos. Los “cancelaron”.

Aclaro: no me sorprende en absoluto que haya artistas que apoyen a Trump, pero sí que hubieran sido justo estos tres, Ariel Pink y John Maus, músicos oscuros y experimentales, muy underground, y Alex Lee Moyer, una cineasta que filmó hace poco un documental sobre los jóvenes alienados de Estados Unidos, muchos de ellos incels, “célibes involuntarios”, que pasan su tiempo en foros irreverentes como 4chan transgrediendo todos los tabúes promovidos por la corrección política.

Eso da que pensar. ¿Qué tal que haya una corriente no irracional sino contracultural y hasta de vanguardia, que ha confluido con el trumpismo o que ha visto en Trump una especie de ariete para demoler la sociedad? Un viejo eslogan situacionista decía que en una sociedad que ha destruido la aventura, la única aventura es destruir la sociedad. Me pregunto si esto que decía la izquierda contracultural de los 60 y 70 es lo que está pensando cierta gente de ultraderecha hoy en día, y la respuesta es que tal vez sí.

El documental de Lee Moyer da a entender que esos jóvenes que cuelgan barbaridades en las redes, que se fotografían con metralletas o lanzan comentarios que no se sabe bien si son chistes o amenazas, son los nuevos desadaptados: iconoclastas que ya no miran a la izquierda en busca de una tribu, sino a la extrema derecha. Una derecha que se apropió de la irreverencia y de la transgresión cuando la izquierda se hizo políticamente correcta.

Si el izquierdismo prevalecía entre los jóvenes era, en gran medida, porque estas dos actitudes habían sido su bandera, la de una contracultura desafiante y experimental, muy distinta a la izquierda puritana de hoy en día que censura y busca pecados machistas, colonialistas o tránsfobos en las producciones culturales. La relación de la izquierda con los límites morales ha cambiado mucho. Ahora los conserva. No quiere que nadie los transgreda; no quiere que nadie ensucie sus conquistas de los 60.

Eso los convierte en blanco de nuevas rebeldías. La de los jóvenes desadaptados, sí, pero también de una corriente filosófica, el aceleracionismo, que bien podría describirse como un nuevo situacionismo, pero de ultraderecha. Los aceleracionistas también creen que la única aventura que queda es la destrucción de la sociedad actual. Más exactamente, quieren que todos los conflictos derivados del ultracapitalismo y de la tecnificación social que horrorizan a la izquierda —la guerra racial, el cambio climático, las élites poshumanas, el fin de la democracia y la administración de los países como si fueran compañías— se aceleren. Vislumbran una utopía poshumana, hipertecnológica y antidemocrática, nada menos.

“Volveremos de alguna manera”, dijo Trump en su último discurso. Si filósofos desquiciados y músicos underground siguen promoviendo estas ideas y actitudes, no me cabe la menor duda.