Dos cartas de los lectores

La vía tiene que ser el centro

Me asusta el senador Gustavo Bolívar cuando comparte publicaciones de la constituyente en Chile y escribe: “Ya casi, ya casi”. ¿Ya casi para qué? ¿Un proceso constituyente? ¿En medio de tanta calentura? Opera desde el delirio el senador que cree que el triunfo en las calles equivale a que arrasarían en las urnas e impondrían sus deseos. Me temo lo contrario. Un proceso constituyente en Colombia significaría nuevas peleas, nuevos radicalismos y, posiblemente, una nueva Carta Magna que borre los profundos avances que conseguimos en la de 1991. Colombia hizo un milagro hace 30 años con esa Constitución y luego lo repitió un par de veces con tres cohortes de la Corte Constitucional que expandieron la promesa del Estado social de derecho. ¿Por qué entrar a sumir al país en el caos y la incertidumbre por más años cuando tenemos un buen y sólido fundamento en la actual Constitución? ¿Para qué?, insisto. Me suena a que el interés es el ego refundador. Eso no puede ser así. Siento que la vía tiene que ser el centro. No solo en las presidenciales, sino en el Congreso. Que los ciudadanos apoyemos a congresistas sensatos, comprometidos con la paz, que sepan que hay que conversar y llegar a consensos, no imponer revoluciones. A veces me siento perdida entre tanta polarización. Veo a la ultraderecha gritando cosas y luego la ultraizquierda le contesta. Ambas en su propia burbuja. ¿Acaso creen que pueden convencer al resto del país? ¿Para dónde vamos con tanto odio? Necesitamos sensatez, firmeza y capacidad de reconocer la crisis en la que estamos. ¿Alguien se atreverá?

Mariana Páez.

¿Hasta cuándo?

Siguen destruyendo bienes públicos. Siguen atacando a la Fuerza Pública. Un policía perdió un ojo. Las pérdidas ya se cuentan en billones. Las empresas tienen serias y justificadas frustraciones. La gente está asustada. La reacción del Estado está maniatada. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más se supone que tenemos que aguantarnos el paro? ¿Y la violencia? Rechazo con vehemencia todos y cada uno de los ataques a los manifestantes. ¿Cuándo van los manifestantes a hacer lo propio? Ya hay una gran negociación nacional. Ya hay espacios de diálogo. Ya hay puntos de mediación auspiciados por la Iglesia y sus representantes e incluso por la Comisión de la Verdad. Por el bien de todos, creo que ya es hora de levantar el paro. Que los ilegales no puedan protegerse más dentro de la confusión nacional.

Ramiro Rodríguez.

