Una guerra mal planeada

Esto requiere menos discursos y más acción. No es con tiros al aire que se asusta a los corruptos. Lo que los disuade es el actuar corajudo de las instituciones y la imposición de grandes sanciones. Lo demás son casos aislados, carreta.

Y es allí en donde están nuestros problemas, propios del subdesarrollo. Nos encanta tener instituciones endebles y paquidérmicas. Por ello, nuestras autoridades no le cogen la huella ni a un tractor en la playa, y cuando lo hacen, vencen o caducan los términos o las pruebas son insuficientes. Tenemos un régimen sancionatorio complaciente con los delincuentes; pensamos más en los corruptos que en la sociedad. Pareciera que disfrutáramos con verlos en brigadas militares o mansiones por cárcel pagando reducidas condenas. Masoquismo comunitario se llama eso.

Mucho se dice sobre la forma de combatirla. La fórmula inteligente parte de la base de entender lo que es fácilmente comprensible. Gary Becker (Nobel de Economía, 1992), en su obra Crimen y castigo, alegórica a la de Dostoyevski, nos enseña que hay tres variables que un potencial delincuente pondera al decidir violar o no la ley: la utilidad derivada de la infracción, el riesgo de ser detectado y la sanción a que se expone.

Y esta sociedad no despierta. Mucho menos su clase política, buitre de la corrupción. Los gobiernos hablan de la lucha contra la corrupción, pero ninguno se ha dedicado a librarla; ocupan su tiempo en otras cosas. No quieren que nada cambie. Y ni se inmutan cuando la corrupción contesta a lista diciendo: “Presente: vivita y robando”.