Una imprecisión sobre el “brexit” y una propuesta para El Espectador

Error en artículo sobre Boris Johnson

En el artículo publicado el 22 de julio de 2019 titulado “¿Quién es Boris Johnson, el nuevo primer ministro británico?”, se hace la siguiente afirmación: “En principio, la Unión Europea ya ha asegurado en reiteradas ocasiones que no piensa renegociar el acuerdo firmado con May, lo que le ha hecho (a Johnson) radicalizar su posición y afirmar que saldrán entonces sin un acuerdo, con un brexit duro”. Aquí se dice que un brexit duro es igual a que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo. El concepto de brexit duro y salir sin un acuerdo no son lo mismo, pues salir sin un acuerdo implicaría que las normas que regulan el comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea se revierten automáticamente a las reglas que impone la Organización Mundial del Comercio, debido a que ambas partes no alcanzaron un acuerdo sobre cómo va a funcionar su relación en el futuro. Un brexit duro, en cambio, significa que el Reino Unido y la Unión Europea sí llegaron a un acuerdo sobre cómo funcionará su relación en el futuro, solo que esta implica que el Reino Unido se sale tanto del mercado único de la Unión Europea así como de la unión aduanera. Esta diferencia es evidente e importante.

Juan Diego Suárez. Estudiante de Maestría en Políticas Públicas.

Asesinatos de líderes sociales

Los casi diarios asesinatos de líderes sociales han tomado ya un carácter de tragedia nacional. Parece claro que ha llegado la hora de hacer una mayor y más profunda conciencia en la ciudadanía sobre lo que ocurre, la frecuencia, sistematicidad y actitud ya descaradamente abierta con que se perpetran.

Recuerdo que con ocasión de eventos de gran repercusión nacional (positivos aquellos, trágico este) varios diarios establecieron contadores regresivos de días faltantes para dicho evento; lo hicieron varios medios nacionales con motivo del Congreso Eucarístico y la visita de Pablo VI a Bogotá en 1968; lo hizo El País con motivo de la celebración de los VI Juegos Panamericanos en Cali, en 1971.

Qué tal si El Espectador empezara a mostrar todos los días a una columna pero en primer plano la cuenta de líderes asesinados a la fecha, enmarcada por una frase impactante como: “Hasta hoy van: XXX líderes sociales asesinados impunemente” y mostrando en rojo, el día que los haya, cuántos fueron los que aumentaron.

Creo que debemos vencer la indolencia de la ciudadanía, la sospechosa complicidad de las autoridades y la cínica interpretación estadística del Gobierno.

Santiago Medina-Dueñas.

Envíe sus cartas a [email protected].