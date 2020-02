Una radiografía de Medellín

Para el arquitecto Juan Manuel Peláez, “la historia de la arquitectura en Colombia se ha escrito casi siempre a partir de entender cómo los movimientos y vanguardias de Europa y Estados Unidos han sido interpretados en nuestro país. En este libro, la arquitectura no se explica como un hecho de estilos, es una historia política con la arquitectura como instrumento”. La arquitecta Giovanna Spera agrega que este texto permite entender las razones detrás de la transformación de Medellín —un tema que se ha “mitificado”— y explica que el llamado milagro de esta ciudad “no ha terminado y es un proceso que no ocurre bajo la administración de uno o dos alcaldes”. Entender nuestros parques o edificios, conocer el paisaje y aceptar que las buenas ciudades se construyen entre todos son ideas contenidas en este libro-radiografía, que aplican para otros lugares y lo convierten en lectura necesaria para vivir mejor junto a otros.

Algunos dicen que la vida es como la vemos, según nuestras creencias. Esto aplica también a los lugares. Los entendemos mejor o no, de acuerdo con nuestras experiencias o estudios. Para la gente que no sabe mucho de arquitectura, estar en un espacio se resume a una cuestión de gusto. O a un cambio en su rutina, como subir menos escaleras para llegar a la casa o salir al parque nuevo para descansar. Medellín: urbanismo y sociedad, escrito por el arquitecto Jorge Pérez Jaramillo, es un libro que explica a través de la arquitectura cómo esta ciudad dejó de ser una de las más violentas y se convirtió en una renovada y reconocida internacionalmente.