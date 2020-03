Una reforma para la descongestión

La segunda es el fortalecimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La estructura de solo cinco salas y 27 magistrados no tuvo en cuenta el gran impacto que han tenido las acciones populares y de grupo en Colombia. Además, mientras en la Corte Suprema se han creado nueve cargos de magistrados para las salas penales de aforados y diez de descongestión en la Laboral, en la Contenciosa no ha sucedido lo mismo. Es necesario crear nuevas salas frente a temas que han adquirido relevancia tanto en cifras como en importancia como el medio ambiente y el tema agrario. Asimismo, hay secciones que requieren más magistrados, como la primera y la tercera.

La primera es la creación de los jueces constitucionales para tutelas que no se interpongan contra providencias judiciales. Según datos de la Corte Constitucional, más del 50 % de las tutelas tienen relación con la salud, la educación y la libertad de expresión que deben ser decididas por jueces penales, civiles o laborales que, al no tener suficientes conocimientos en esos temas, deben dedicar mucho tiempo por la premura del plazo para decidir, que es de solo diez días. Esta reforma descongestionaría por lo menos el 30 % del volumen de trabajo de los jueces ordinarios y daría más garantías a los ciudadanos.

La reforma a la justicia que plantea el Gobierno tiene grandes avances, pero es necesario centrarlos en dos objetivos esenciales: la descongestión y el acceso a la justicia. El país no da espera a una reforma urgente que permita superar el tsunami de demandas que se presentan diariamente en Colombia. Mientras que el número de procesos se ha duplicado en los últimos diez años, el número de funcionarios judiciales no ha aumentado ni en un diez por ciento, lo cual hace que, pese a la titánica labor de jueces, fiscales, asistentes y magistrados, los procesos en primera instancia se tramiten en un promedio de cuatro años y en segunda instancia por lo menos otros en otros dos. Por ello la descongestión judicial debe ser una política estructural de Estado.