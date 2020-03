Una simbiosis necesaria

Lo primero que se nos viene a la cabeza al pensar en solidez es, seguramente, la fortaleza patrimonial de las compañías. También es válido pensar que la solidez no solo es observable en el patrimonio sino en qué tanto ese patrimonio produce ingresos que se traducen rápidamente en caja. Por supuesto, para que exista caja debe existir una generación de ingresos estables y que además se controlen los costos y gastos. No obstante, es de vital importancia que las empresas se enfoquen más en el mediano y largo plazo que en el corto plazo, siendo este último la administración de la excelencia operacional de las compañías. Tener una visión holística de las compañías en la que se combine tanto la visión financiera como no financiera es quizá lo que los interesados claves (stakeholders) están buscando.

En el corto plazo se destaca la liquidez de la compañía, es decir la excelencia operacional. En el largo plazo, por su parte, se destaca la estrategia de sostenibilidad de las compañías. La combinación del corto y largo plazo genera un propulsor de crecimiento sostenible de las compañías y es eso lo que se plantea como el gran diferenciador en el mercado. Sin embargo, poco se ha dicho acerca de información no financiera de las compañías. De hecho, la mayoría de las compañías, por no decir que todas, se han venido centrando en reportar información financiera. ¿Pero qué tan importante podría ser el reporte no financiero y qué tanto valor en el largo plazo podría generar? Sin lugar a dudas la información no financiera o, como se le conoce en el argot internacional, lo intangible de lo financiero es lo que genera una visión de largo plazo de las compañías y es quizá lo que están buscando el mercado de capitales y los interesados claves (stakeholders), en donde claramente están desde los accionistas, proveedores, clientes, empleados, comunidades hasta el medio ambiente. Así pues, pensar en una simbiosis de la información financiera con la información no financiera debería ser una realidad de cara a maximizar el potencial de las compañías e incrementar su visibilidad y relevancia en el mercado.

Es por eso que es vital para las compañías que se le dé importancia no solo a la información financiera sino también a la no financiera. Lo cierto del caso es que existe mucho más apetito en el mercado por compañías que integran su información financiera con la no financiera. Pareciera una quimera la afirmación, pero la realidad es que más del 70% de las decisiones del mercado de capitales en EE. UU., por ejemplo, se toman con base en información de largo plazo o información que demuestre que las inversiones hechas tengan un retorno de inversión sostenible en el largo plazo. Es decir que estamos en medio de un cambio, no solo cultural sino de principio de empresas. Recordemos que Milton Friedman aducía, con razón, que la principal motivación de los accionistas es el retorno de inversión y, derivado de ello, el principal objetivo de las empresas es saber hacer tangible ese retorno de inversión a los accionistas o dueños. Sin embargo, estamos en el punto de inflexión, pues el mercado nos está diciendo que debemos no solo pensar en el retorno de inversión para los accionistas (shareholders) sino también para toda la comunidad vinculada o interesados claves de las compañías (stakeholders). Hacer una simbiosis entre la información financiera y la no financiera es pues la clave del éxito de las organizaciones y, dicho sea de paso, de la estrategia de generación de valor sostenible.

La generación de reportes financieros que combinen lo no financiero de las compañías debe ser una máxima de las organizaciones. El éxito de las organizaciones no solo debe ser para estas sino para sus interesados claves. Es eso precisamente lo que está buscando el mercado, no solo de capitales sino los interesados claves. Las compañías que logren hacer una simbiosis entre el reporte financiero y el reporte no financiero (informe de sostenibilidad, por ejemplo) estarán más cerca de separarse de sus competidores y por ende de ser exitosas de manera sostenible.

