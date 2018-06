Una sotana cuestionada

Por: Mar Candela*

Yo, Mar Candela, sumo mi voz de respaldo al periodista colombiano Juan Pablo Barrientos. Como feminista. Como activista por los derechos humanos y como articulista.

El pasado 21 de junio se cumplieron tres meses de haber publicado en La W la investigación "Dejad que los niños vengan a mí" por la que le llovieron rayos y centellas al recocido periodista Juan Pablo Barrientos. Todo porque tuvo la osadía de evidenciar, con un trabajo sólido de investigación y una sustentación seria, al sacerdote católico Carlos Yepes (y a otros 16 sacerdotes), el cura más reconocido de Medellín, excapellán de la Gobernación de Antioquia. Un hombre de 36 años lo acusa de haber abusado de él cuando era menor de edad. El sacerdote dice que hubo mala fe porque esta persona se retractó en el 2013 en la Fiscalía y el periodista nunca lo buscó.

Lo primero es cierto. Lo segundo no.

El señor Morales, fuente directa del periodista y presunta víctima, explicó los motivos por los que se había retractado: Afirma que no tenía dinero para pagar honorarios de jurista (nadie le dijo que en caso de encontrarse en imposibilidad económica o social para sufragar los gastos de representación judicial o extrajudicial para la defensa de sus derechos, toda persona puede acercarse a la Defensoría del Pueblo para hacer uso de su legítimo derecho a la defensa) y continúa explicando que la fiscal le dijo que terminaría en la cárcel si no se retractaba de las acusaciones que le estaba imputando al sacerdote. Me gustaría mucho que a esa fiscal la denunciaran con nombre y apellido propio y la investigaran para aclarar por qué dijo esto.

Después de escuchar su historia varias veces, Juan Pablo decidió publicarla porque la consideró de valor periodístico. Tengamos en cuenta que en este país la retractación por coacción o circunstancias dadas ajenas al deseo de justicia es más común que los frijoles en la canasta familiar.

Hoy en día Juan Pablo está orgulloso de este trabajo periodístico que le permitió develar la persona que está debajo de la sotana de Carlos Yepes. Mis dedos no logran escribir “señor Carlos Yepes”. para mí es Carlos Yepes a secas mientras las dudas sobre él y los otros 16 curas no sean despejadas.

Juan Pablo, con gallardía, se ha sostenido pese a las 45.000 firmas que recogieron a favor de Yepes e hicieron llegar a Caracol Radio pidiendo que Julio Sánchez y Juan Pablo se retractaran.

La investigación presentó un testimonio. Ahora, con la asesoría legal de un abogado que acompañará al hombre que denuncia al sacerdote, debe la Fiscalía investigar si es veraz o falso.

El sacerdote también ha enviado tres derechos de petición.

Personas católicas protestaron toda una mañana en las puertas de Caracol exigiendo que La W rectificara el uso que hizo de la voz de San Juan Pablo II en la presentación de la investigación. Una mujer también envió un derecho de petición exigiendo que La W rectificara y se comprometiera a nunca más usar la voz de su santo. El discurso que se puso en la presentación es de Juan Pablo II dirigido a los niños de Cali, el 4 de julio de 1986.

¡Interesante! Muy interesante que haya habido protestas contra el periodista por uno de los numerosos casos que se denunciaron y por el uso de la voz de Juan Pablo II. Y absoluto silencio frente a los otros 16 casos denunciados.

Indignación selectiva.

Colofón: No es secreto que existen muchos sacerdotes homosexuales y que no todos son pedófilos, pero no son pocos. Si el caso de Yepes se retoma y se establece que es culpable, es una vergüenza humana. Y a esto debo agregar que es un misógino que se esconde en su sotana para incitar a la juventud a matonear a las jóvenes que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos libremente. Esta acción debe ser rechazada por una sociedad digna, justa y humana. ¡Ah! verdad que estamos en Colombia, donde dignidad, justicia y humanidad son palabras proclives a desaparecer. Mi pregunta es si la santa iglesia católica al fin será reconocida por la ciudadanía justa y coherente como la iglesia caótica más legendaria de todos los tiempos.

* Ideóloga, Feminismo Artesanal.