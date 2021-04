Una tarea bien puesta

La estigmatización y el hostigamiento que vivió la profesora Sandra Caicedo en Cali tienen dos dimensiones de análisis. La primera está relacionada con la comprensión de nuestro pasado reciente pues, como lo planteó El Espectador en su editorial del pasado domingo, “Colombia está en medio de una guerra por la memoria”. La segunda se relaciona con la pertinencia de la tarea en cuanto a lo pedagógico, lo que nos lleva a la pregunta: ¿se ajusta la tarea sobre “falsos positivos” a los estándares y las normativas que orientan la enseñanza de las ciencias sociales en noveno grado? La respuesta es sí, tal como pretendo demostrarlo a continuación.

Comencemos por los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales (2004) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA, 2016) del Ministerio de Educación Nacional. Los primeros establecen que en noveno grado un estudiante debe: “Identificar el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia”. Mientras, en los DBA una de las evidencias de aprendizaje para ese mismo grado es: “Establece posibles relaciones entre los hechos sociales y políticos de la segunda mitad del siglo XX en Colombia y los que tienen lugar en la actualidad (partidos políticos, violencia política, conflicto armado, desplazamiento, narcotráfico, reformas constitucionales, apertura económica, corrupción, entre otros)”. La guía se enmarca en las competencias y evidencias que un estudiante de noveno grado debe alcanzar.

En el marco de los diálogos de La Habana nació la Cátedra de Paz, la cual fue reglamentada en el Decreto 1038 de 2015. En esta norma se establecen 12 temas que pueden abordarse en una asignatura individual de manera transversal, entre estos se encuentran: Justicia y derechos humanos, y Memoria histórica. De nuevo, la tarea de la profesora Sandra se ajusta a la política educativa.

Por último, encontramos la Ley 1874 de 2017, por la cual se “reestablece la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales”. Uno de los tres objetivos de esta ley es: “Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país”. Por cuarta vez, la guía sobre “falsos positivos” se ajusta a la norma.

Comprobada la pertinencia de la tarea, solo queda el delicado campo de la interpretación sobre la guía. Esto nos lleva sobre un tema más complejo, pues en Colombia no existe un currículo único o libros de texto estandarizados. De ahí que los docentes, a partir de los lineamientos y estándares construidos por el Ministerio de Educación Nacional, deben diseñar guías de aprendizaje, tal como lo hizo la profesora Sandra Caicedo.

Ahora bien, en el caso de la guía sobre “falsos positivos”, el sesgo no está en la profesora, sino en la interpretación que se hace de esta. No se puede pretender que la enseñanza del pasado reciente sea aséptica: sin víctimas y sin responsables. Quizá quienes tanto se incomodaron por la guía deberían intentar resolverla, pues, en lo personal, me gustaría saber a qué respuestas llegan. Tal vez, al final de la tarea, su incomodidad no sea con la profesora, sino con quienes dieron la orden. O quizás con ellos mismos.