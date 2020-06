Uribe dio la cara

El ejercicio del liderazgo que se funda en lo frentero se sitúa en las antípodas de una democracia medianamente sana. No hay nada patriótico en dar la cara. La figura del padre cariñoso y autoritario, que gustosamente Uribe asumió, seguirá ahí hasta que dar la cara sea considerado una costumbre moralmente sospechosa. Si no es que una amenaza y una retaliación.

El problema no solo es el investigado y su incontenible tendencia a dar la cara. Tampoco estamos únicamente ante un dilema jurídico. Ni tan siquiera político. A Uribe se le puso donde está, en el panteón de los pugilistas, justamente por su retórica de la mano dura y el carácter firme. El que da la cara se hace, no nace.