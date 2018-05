Uribe Vélez y una columna II

Ante la columna de opinión de autoría de Yohir Akerman titulada “Las licencias de Uribe” publicada este domingo 29 de abril hacemos las siguientes precisiones:



Tal como lo expresamos en una carta la semana anterior a este diario por las imprecisiones de una columna del mismo autor, el expresidente Uribe siempre se ha caracterizado por su lucha contra el narcotráfico.



Recordamos que en 1980, luego del asesinato del entonces director de la Aeronáutica Civil, el expresidente Uribe fue designado en este cargo, época en la que se expidió el Decreto 2303 de 1981 que exigía el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes y las brigadas militares de jurisdicción para adelantar trámites en la Aeronáutica. Todas estas autorizaciones fueron de carácter público.



Esto, sumado a controles impuestos en aeropuertos como el Olaya Herrera, causaron que en varias ocasiones intentaran asesinarlo, tal como afirma en su libro Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, quien habría ofrecido 500 millones de pesos por su vida, narcotraficante que en su accionar delincuencial actuaba junto al sicario alias 'Popeye', de quien también se hace referencia en la columna como un supuesto testigo de permisos para construir pistas al servicio de la delincuencia en esta época.



Es importante reiterar que ante las permanentes infamias, todos los documentos que sustentan esas licencias otorgadas han sido presentados a la opinión pública y a las autoridades competentes, incluso se solicitó a la Procuraduría General de la Nación que investigara sus actividades como Director de la Aeronáutica y como Alcalde de Medellín y no encontraron mérito después de examinarlas.



Además, es importante aclarar que el expresidente Uribe no tiene ni ha tenido ningún vínculo con empresas aéreas.



Efectivamente, como se publica en la columna, el expresidente nunca hizo parte de la junta directiva de Confirmesa, a pesar de la invitación, él presentó su decisión mediante una carta.



Esta comunicación que ha sido pública, incluso a través de las redes sociales del expresidente Uribe, fue dirigida el 3 de mayo de 1983 con los cánones de respeto a los representantes de una firma que no presentaba ningún problema legal para la época.



Por el contrario a lo que insinúa el autor de la columna, fueron varios los logros en la Aeronáutica durante la gestión del expresidente, combatiendo la corrupción y modernizando la infraestructura aeroportuaria del país.



Entre algunos de los logros: modificó el sistema de cobro de los impuestos aeronáuticos, los cuales pasaron a ser cobrados en el tiquete y no en casillas de la Aeronáutica en los aeropuertos, como venía sucediendo. Dicha medida combatió la corrupción y permitió que el recaudo del Fondo Aeronáutico Nacional pasara de 2.184 millones en 1980 a 4.600 millones de pesos en 1982, variación de 110% que permitió financiar gran cantidad de obras.



Durante su administración se construyeron obras de gran importancia: los aeropuertos de Rionegro y Barranquilla, el Puente Aéreo de Bogotá, este como primera concesión aeroportuaria, con una sobretasa e ingresos de locales comerciales, que financiaron la obra sin afectar los ingresos del Estado. Se contrató el estudio para la segunda pista del aeropuerto El Dorado, entre otras.



Pedimos siempre acudir a la rigurosidad en la labor de investigación periodística, pues las confusiones que generan las falsas noticias y las permanentes infamias no hacen parte de la libertad de prensa y de opinión.







Oficina de comunicaciones del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez