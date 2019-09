Uribismo rearmado

none

Por ello, gracias a Márquez et al., el verdadero rearmado es el uribismo.

Pese a que para el gobierno la situación presenta desafíos en materia de seguridad, igualmente le brinda beneficios. Para Duque, el daño que quiso hacerle al proceso con sus frustradas objeciones a la JEP curiosamente se lo terminó infligiendo su tocayo Márquez, que además le da una perfecta disculpa para reencauchar el viejo discurso guerrerista que le aprendió a su jefe. Para el propio Uribe, en vísperas de comparecer ante la Corte y con los niveles de desfavorabilidad más altos de toda la historia, la noticia le dio oxígeno y no pudo contener su satisfacción.

No estamos en los tiempos de Marquetalia. Hoy en Colombia escasea el apoyo a la lucha armada. Pero en cambio sí hay amplio combustible para continuar y reintensificar la violencia. La crisis de Venezuela y su cada vez más estrecha relación, real o imaginaria, con nuestro conflicto agrega un ingrediente aún más explosivo.

Es cierto que el Estado ha incumplido los acuerdos, tanto el gobierno de Santos como el de Duque, y que a los líderes sociales y los excombatientes los siguen matando. Pero como bien lo dijo Timochenko, la forma de enfrentar esta difícil realidad no es retornando a la guerra que queremos terminar, agotada como mecanismo de lucha, ni volviendo trizas los acuerdos logrados. Por el

El anuncio de volver a las armas por parte de Iván Márquez, Santrich, el Paisa, Romaña y otros cuantos de las Farc constituye sin duda un duro golpe, no solo al proceso de paz, ya de por sí bastante debilitado, sino sobre todo al país.