A Guillermo le costó la vida haber sostenido hasta el último minuto de su existencia su posición frente al narcotráfico. Creo que nadie como él ha dedicado con tanta perseverancia y arrojo cada una de sus letras a abrirnos los ojos frente al penetrante horror del negocio más rentable, tóxico y criminal del nuestra época. Lo que no sabían los asesinos de Guillermo es que la piel es fácil de matar, pero a las verdaderas banderas no hay balas que las destruya.

Algunos dirán que no es hora de hablar de estas cosas; que se están perdiendo miles de vidas por cuenta de distintos males: de la infección a la violencia, de la invasión al desvarío, del exterminio al desconcierto. Pero el mundo sigue girando y no podemos perder de vista que un ataque contra la libertad de prensa es una herida al desarrollo intelectual, a la formación de criterio y, principalmente, un golpe bajo a la democracia.