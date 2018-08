Varias veces sí

Votaré el próximo domingo la consulta anticorrupción. Lo haré por muchas razones, tanto negativas como positivas.

Las negativas son simples: muchas de las objeciones que se le han hecho son poco convincentes. Por ejemplo, algunos afirman que la consulta la lanzaron López, Lozano y otras pensando en beneficio propio, para promover su carrera política. La evidencia contraria a esta “denuncia” es sólida —intentaron hacer la cosa por las vías convencionales, sin éxito—, pero hasta el momento no se ha respondido a ella de la manera más simple y contundente: ¿y si fuera cierto, qué? Cuando mejor funciona, el juego de la política democrática consiste justamente en eso: en que a los líderes que descubren las mejores ideas y soluciones les vaya mejor en las urnas. ¿Dónde está entonces el problema?

Mucho más interesante y al punto es la pregunta de si las medidas propuestas en la consulta son efectivas contra la corrupción. Contesto a esto de cuatro maneras: son mis razones positivas para votar. Primero, la política no está compuesta solamente de decisiones administrativas y jurídicas, sino también de actos simbólicos y pedagógicos. Desde este punto de vista, la consulta resultó ser un estupendo punto de convergencia entre diversas fuerzas y personalidades, que van desde el presidente Duque hasta el jefe de la oposición Petro. Ver reguetoneando juntos a Lara y Navarro me ilustró mejor que cualquier argumento muy sofisticado el enorme potencial de la propuesta. Qué contraste con la increíble mezquindad de los Macías, Cabal y Holguín y su jefe, que en esta ocasión han quedado aislados. Parece haber aquí dos mundos, y voy a votar sin dudarlo por el primero, entre otras muchas cosas, porque no me hace la menor gracia que me saquen la plata del bolsillo. Segundo, algunas de las medidas propuestas en el tarjetón anticorrupción no pueden ser malas. Verbigracia: ¿bajar el salario de los congresistas? Éste es en efecto excesivamente alto; la proporción con respecto al mínimo es de cuarenta a uno. ¿Pero entonces, se objeta, sería una medida antiinequidad, no anticorrupción? Bueno, es que los parlamentarios tienen el suficiente poder como para poner reglas de juego que protejan sus intereses. Así que bajarles el sueldo a una cifra razonablemente alta tiene tanto de lo uno como de lo otro.

Tercero, sí hay propuestas potencialmente nocivas. Pero entonces se puede votar en contra. La número 7 contra la reelección es definitivamente errónea; no conozco ninguna evidencia de que la reelección parlamentaria esté asociada con más corrupción. Y quisiera tener en el Congreso a políticos profesionales, con garra, que entiendan al Estado, que respondan a audiencias específicas, que quieran hacer las cosas bien para que los reelijan. El punto 7 nos privaría automáticamente de los Lozano, Navarro, Robledo, Sanguino (creo), Castilla… ¿Es gente fácilmente reemplazable? No. Los puntos 3 y 4 son problemáticos, y tienen la capacidad de paralizar al Estado; suenan bonito, pero podrían generar más problemas que soluciones. Así que voy con gran entusiasmo por el sí con las preguntas 1, 2, 5 y 6. Votaré no por las otras. Pero más allá de eso, me encantaría saber que la consulta pasó el umbral.

Pues —y esta es la cuarta razón positiva— es bastante obvio que no es fácil combatir la corrupción, pero precisamente por eso hay que tener claro que ese combate debe combinar análisis cuidadosos con las capacidades de movilizar y sensibilizar a la ciudadanía. Estas capacidades son muy escasas; pero aquí estamos frente a una valiosa idea-fuerza que ha atravesado barreras y que enfrenta un examen muy severo el próximo domingo. Cierto: no todas las propuestas de la consulta son acertadas; y con el tiempo se podrán encontrar iniciativas que le apunten con más precisión al corazón del problema. Pero para que eso pase se necesita el músculo político. Lo tendremos si votamos en masa el próximo domingo.