Videos para vacaciones

Para descansar de las tensiones de este año y de la furia política cada vez más intensa, quiero hablarles de algunos videos que ofrecen una buena diversión.

Un documental llamado Habitación 2806, sobre las acusaciones de abuso sexual contra el casi presidente de Francia Dominique Strauss-Khan, no solo tiene interés histórico reciente —año 2011—, sino que revive un tema cada vez más acuciante: la revictimización de la mujer denunciante. Aunque no hay lugar a spoilers porque el asunto es conocido, no contaré el desenlace. Pero la lección es muy profunda. Muy actual. Y da para serias reflexiones. ¿Un juicio centrado casi por completo en los antecedentes de la mujer víctima es un juicio justo? De paso, como por coincidencia, un estrecho colaborador de Macron, candidato a la Alcaldía de París, acaba de renunciar. Lo tumbó un video sexual grabado con una mujer que no era su esposa en 2018, cuando él era portavoz del gobierno. Francia siempre ha sostenido que, a diferencia de Estados Unidos, la esfera amorosa pública no debe interferir con el comportamiento oficial. En el caso de Strauss-Kahn, quien tuvo que renunciar al Fondo Monetario y a la candidatura, la cuestión es que de por medio estaba la acusación del uso de la fuerza. Un caso distinto. Fue apresado en suelo norteamericano y valorado por una junta supranacional. La pregunta ahora es si Francia es ya Estados Unidos en cuanto al efecto de la vida sexual en la política. Quizás no aún. Pero, en esta materia, Francia hoy es menos Francia que ayer.

Estupendo el documental de Netflix sobre la historia del rock en Latinoamérica, Rompan todo. Tanta enseñanza. Tanta historia que pasó por nuestro lado. Tantas lecciones para aprender del ayer, pero sobre todo para el hoy.

Nunca, rara vez, a veces, siempre (Apple TV). La tragedia de una adolescente que decide abortar. Incluso en un contexto de aborto legalizado, el sufrimiento no tiene límite. Un grito por la dignidad. Hasta su prima, que la acompaña en este drama, termina también viendo afectado su decoro.

La chica desconocida (Prime Video). Una joven médica en un consultorio de atención primaria. Además de la historia en sí misma, apasionante, tiene una serie de contenidos muy pertinentes para nosotros en la actual discusión sobre la salud pública. Una primera enseñanza, como lo propusimos en la campaña del 2018, es que el sistema de salud debe volcarse a la población. En esta película, la protagonista no solo atiende en el consultorio sino que cumple rondas domiciliarias. Es típicamente una médica general, “todera”. Desde poner vendajes, pasando por inyecciones, hasta recetar y remitir cuando el caso lo exige. Es una médica familiar, pero no una “especialista en familia”, discrepancia que tuvimos con Vargas Lleras, equivocado en este punto. Hay profundos problemas de ética médica, en el desarrollo de un thriller estupendo.

No es mala idea volver a ver The Report, sobre las maniobras jurídicas del gobierno de Bush luego del 11 de septiembre frente a los acusados de ser combatientes extranjeros.

Y, obviamente, los ya convertidos en lugares de referencia inevitable: The Crown, Gambito de dama y Borgen, esa serie viejita que regresa y nos muestra que en el terreno político en todas partes se cuecen habas, no solo en Cundinamarca.

En la próxima, hablaré de libros. Felices fiestas.