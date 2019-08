Viejos incendios

none

Las imágenes de nuestros más recientes incendios vistas desde los satélites solo dejan perplejidades. El Catatumbo siempre ardiendo, con las calenturas de todo tipo en Tibú y Sardinata. Las obligatorias llamas en Riohacha y en Maicao; los focos, tal vez cocaleros, en La Primavera, Curimaribo y Santa Rita en el Vichada. No parece verse el humo sobre los 30 municipios que según el Ideam concentran casi el 95 % de la tala en el país. Es posible que para nosotros no haya “día del fuego”.

Hace 152 años se publicó por primera vez, en formato de novenario, la Memoria sobre el cultivo de maíz en Antioquia. Un poema, una epopeya campesina, digamos, escrita por Gregorio Gutiérrez González. Alcancé a leerla en el colegio como una tarea que, entre alumnos de séptimo grado, no tenía más reparos que el vocabulario muchas veces indescifrable y el tono de copla que nos parecía digno de tienda.

Cambia el tiempo los cambios de belleza por los gritos de horror. Mirar con la perspectiva de los años y los estragos tiene ventajas y trae frustraciones. Ahora no se celebran algunos males mayores antes vistos como proezas; por el contrario, se señalan, se persiguen, causan revuelos citadinos… Pero siguen sucediendo. Arden igual o peor. Desde la altura de los satélites y los años, el humo sigue siendo el mismo. El rastro que deja la Tierra al girar, una huella de codicias y necesidades, de alardes y supersticiones.