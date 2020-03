Virus y profecías

Y en este punto, recuerdo a William Faulkner, en su discurso de recepción del Nobel en 1950, cuando anunciaba épocas de susto. “Nuestra tragedia hoy es un miedo físico general y universal, sostenido por tanto tiempo que incluso podemos sopesarlo. Ya no hay más problemas del espíritu. Sólo existe la pregunta: ¿Cuándo me barrerán?”.

Slavoj Zizek, que cree que advendrá un nuevo comunismo en el planeta, plantea que de esta batahola universal saldrán Estados-nación al servicio de los más débiles (bueno, hay que pensar en que algún día no haya débiles ni fuertes, sino una utópica arcadia, lo que puede ser más tema de literatura que de política) y se vendrá abajo la “tiranía del mercado”. En contraste, el coreano-alemán Byung-Chul Han plantea que “tras la pandemia, el capitalismo continuará con más pujanza. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución”.

Así como apenas estamos analizando las consecuencias de la revolución francesa, de la Comuna de París y la Revolución de Octubre, puede ser que en no sé cuántos años la humanidad, en caso de prevalecer, sepa los cambios producidos por una pandemia, distintos tal vez a las conmociones provocadas por movimientos sociales. Por ahora, la extensión del coronavirus ha dado para el surgimiento de profetas (algunos de desastres, otros de buenas nuevas) y la especulación teórica, que no deja de tener su fascinación.