Vivir en tiempos del coronavirus

Es necesario unirnos como sociedad para poder no solo protegernos a nosotros, sino a ayudar a los demás. Existen varias opciones para donar mercados y comida ya preparada para las personas que más lo necesitan. www.Todoscomemos.com es una opción con una gran variedad de productos y platos hechos que pueden llegar a la mesa de muchos colombianos por un valor de 3.900 pesos, en donde por cada plato que se done ellos donan uno adicional. Adicional encontramos al Banco de Alimentos de Bogotá o Somos Más, entre otros que pueden consultar online.

Si bien muchos chefs y cocineros se han puesto a disposición a través de medios virtuales para ayudar a las personas a preparar sus propios alimentos, sabemos que muchas otras son dependientes o mayores y no se ven en la capacidad de cocinar, he aquí la importancia de que además de seguir apoyando a la economía, tengamos un buen servicio, por eso recomiendo cinco lugares donde pueden pedir de manera segura para su salud, con empaques pensados para minimizar el impacto ambiental y con resultados exquisitos para su paladar.

Uno de los grandes interrogantes que he visto estos días es si es seguro acudir a restaurantes. Pues bien, según la Autoridad Europea de seguridad Alimentaria, EFSA, no existe prueba alguna de que los alimentos puedan ser una fuente o una vía de transmisión probable del virus, sin embargo las medidas sanitarias que deben adoptar repartidores y receptores debe ser crucial para evitar contagios.

Ante la situación especial que el impacto del coronavirus está produciendo estos días en nuestro país, la afectación que se está produciendo en todos los sectores de la población, el turismo, la moda y la gastronomía es abrumadora, pues son industrias que no se escapan a esta crisis que aún no sabemos con exactitud cuánto puede durar.