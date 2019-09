Volver a las armas

none

No deja de ser realmente grave que el rearme cuente con el tiempo suficiente para consolidar una estructura que aparezca de nuevo en pocos años como un monstruo desbordado, dispuesto a destruirlo todo, y reacio a dialogar para siempre por la gracia de un partido que prefirió la defensa a muerte de sus tierras a un tratado que despejara otro futuro.

Iván Márquez, al frente de un grupo armado con viejos nombres conocidos, ha declarado el retorno a las armas y una declaración frontal de guerra contra las élites y las clases dirigentes de Colombia. Un escenario predecible por los mismos antecedentes reaccionarios y radicales de quienes aparecen en el video en cuestión, y por la misma traición y negligencia del gobierno de turno ante un posconflicto que debía resguardar con garantías pragmáticas. Es una nueva tormenta perfecta que repite la historia entre espejismos y pesadillas de una eternidad sin un próximo fin en el siglo. Es la misma historia de las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo traicionadas en su retorno a la vida civil, la misma historia del M19 y sus cerebros acribillados por las balas del paramilitarismo, la misma historia de la Unión Patriótica y sus candidatos que representaban la alternativa política de sectores que solo pudieron ejercer sus posiciones en la marginación. El escenario era previsible por el constante saboteo del uribismo al progreso legal de los acuerdos y por el fanatismo de esa ala enferma de las Farc que no ha entendido aun su inviabilidad en la beligerancia.