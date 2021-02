¡Volvieron los conciertos!

El Teatro Santo Domingo ha decidido volver, en forma cautelosa, a presentar espectáculos con público, con las limitaciones necesarias por la pandemia y la buena noticia es que uno, después de tantos meses, puede volver a gozar de música y teatro en vivo.

Claro que el aforo se limita a la tercera parte del teatro, con el público sentado guardando las necesarias distancias.

Las puertas de la sala están permanentemente abiertas, ya que como el teatro no tiene sistema de ventilación forzado, esa es la única forma de que circule aire y evite contagios por bacterias en el aire.

La salida de la sala, al final del concierto, no se hace en forma masiva sino paulatina y, desde luego, el uso de máscaras durante el acto es obligatorio.

Todo eso hace que la asistencia al teatro sea cosa segura desde el punto de vista sanitario, lo cual hace posible una programación, no masiva es cierto, pero al fin y al cabo arte en vivo, lo cual es bueno para los artistas y mejor para el público.

Es cierto que la calidez que se desprende de una sala llena no existe, pero uno se acostumbra pronto.

El concierto que ha reanudado la programación del teatro estuvo a cargo del violinista Luis Martín Niño, concertino de la Filarmónica, y el pianista Sergei Sichkov, quien se ha convertido en personaje fundamental de la vida musical colombiana.

Presentaron un programa de categoría, con tres sonatas para violín y piano, dos de Beethoven y la primera en re menor de Saint-Saëns, además de un pastiche del ruso modernista Schnittke, que satiriza las melodías de antaño.

Lo de Saint-Saëns es interesante porque, como se sabe, este año se conmemoran 150 años del nacimiento de Marcel Proust, quien en su gigante En busca del tiempo perdido describe una sonata de un músico llamado Vinteuil, que se cree que fue sugerida por la de Saint-Saens, por lo cual haberla incluido en el programa sería además un bienvenido homenaje a una de las grandes figuras de la literatura.

Es bueno, entonces, dar la bienvenida al retorno de los espectáculos en vivo, pues, tras un año de ausencia, el verdadero amante de las artes se da cuenta de que hacen mucha falta.

Es posible que no se vuelva por mucho tiempo a tener grandes figuras internacionales, que no tendrían posibilidad económica ante lo reducido del aforo, pero cuando se trata de un concierto tan interesante como este, que podríamos llamar de resurrección, el buen melófilo, que prefiere la música y no los intérpretes, les dará una calurosa bienvenida.