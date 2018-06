Votar en blanco se volvió una alternativa

Es una verdad de a puño que en la presente campaña política ha quedado al desnudo la crisis de la actividad y el sentido de la política en el país, sumida y ahogada en un lodazal de irrelevancia y oportunismo, que perdió su razón de ser como el espacio donde se debaten democráticamente los temas concretos que interesan a la gente. Hoy se respira hastío y rabia con lo vivido, que podría ser el fermento transformador de ese comportamiento, y ahí está el quid del momento, en una voluntad ciudadana de cambio respecto a la manera de vivir la política para recuperarle su protagonismo, de importancia crucial en un país desbordante de energía, de una vitalidad no canalizada, sin un norte que la oriente, tarea que solo puede realizar una buena política.

Pero lo que está sucediendo es que esa energía, ese potencial de transformación social, se despilfarra en una polarización que nada le aporta al ciudadano ni al país en general. Una política dinámica y con contenido y proyección no se agota en un escenario polarizado, sobre todo cuando ésta se sustenta más en emocionalidades y miedos políticamente trabajados, del castrochavismo de los unos y de la sombra de un expresidente presentado como la encarnación del mal, que opaca la persona del otro candidato. Una polarización que moviliza pero que no construye, surgida y alimentada por la acción de dos indiscutibles líderes políticos, Uribe y Petro, caracterizados caudillos mesiánicos que lideran en solitario pero con una cauda de seguidores que se entregan por entero y sin cuestionar a su líder, especie de mesías y redentor de “su pueblo” para liberarlo de las garras del mal. Ahí no hay espacio para la reflexión, solo para la emoción.

Al futuro se llegaría como por encanto, un futuro que se pinta con los tonos más amables, con los cuales es difícil no estar de acuerdo; el problema es que ni los unos ni los otros, especialmente Petro, nos dicen cómo y cuándo vamos a llegar a la tierra prometida y, cual Moisés en el monte Sinaí, simplemente nos la señalan en un horizonte brumoso pero, tal vez por eso mismo, atractivo.

Los que crecientemente proponen votar en blanco en dos semanas lo hacen porque no creen en la bondad y factibilidad de las dos propuestas presidenciales y consideran que más que ganar unas elecciones se trata de mirar más allá de la elección para ponerse en la tarea seria e inaplazable de construir un camino cierto a un futuro posible, no simplemente imaginado, que depende del trabajo y compromiso continuado de todos o al menos de muchos, y no de la generosidad o visión de un caudillo iluminado. De los profetas y salvadores debemos proteger a nuestra deficiente democracia, para transformarla y no destruirla.