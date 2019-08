Votaré por el arte

none

Si en los municipios de Colombia, se reglamenta que todas las instituciones educativas, desde la primera infancia hasta la educación superior, deban ofrecer al alumnado tres eventos artísticos al semestre, se estaría contribuyendo a superar la enseñanza nemotécnica, abonando la inteligencia sensible, la percepción estética y crítica, a la vez que se favorece la circulación de las obras de arte y la condición económica de los artistas, entonces, ahí si, para el gusto de la economía naranja, los creadores se arriesgarán a hacer préstamos bancarios, para cualificar sus equipos de sonido, de luces, para adquirir un vehículo que les facilite cumplir con la demanda.

En realidad los gobiernos no asumen el arte como un factor incidente en el desarrollo, salvo en el rango que aporta al PIB: la industria editorial, empresas de espectáculos masivos, la industria del entretenimiento, es decir las industrias culturales. Por lo mismo en los planes de desarrollo, si acaso se contempla en último renglón proyectos de infraestructura cultural: bibliotecas, cinematecas, museos. Y en los programas de quienes aspiran a gobernar los municipios la palabra arte nunca aparece.

Antes de la fama, sin la vinculación exitosa a grandes empresas que requieran de su creatividad, pintores, escultores, escritores se dan mañas para vivir de su oficio recurriendo al canje, al trueque, al mutualismo; particularmente los que ofician las artes escénicas: grupos musicales, teatro, títeres, danza, pantomima, cuenteros, etc. Recurren a formas de economía colaborativa, se dan con frecuencia las empresas familiares, pero también sociedades que desde la amistad se reúnen en un garaje o en una terraza y cada cual aporta, además de su talento, lo que pueda de su alcancía personal, así, impulsados ante todo por las ganas de crear, han nacido muchos e importantes grupos artísticos del país, algunos de sus talentos surten las demandas de la televisión, de compañías del espectáculo comercial, pero fundamentalmente son ellos los que van a las escuelas, a los barrios, a las plazas donde nunca llega el show business, los que han deleitado y asombrado a niños y adultos de lugares marginados de la cultura oficial.

Los gurús de la Economía Naranja no consideran, o no les interesan, los modos alternativos de economía que se ingenian la gran mayoría de artistas en Colombia para producir y difundir sus obras.