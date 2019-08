¿Vuelve el Eln a Cali?

none

¿Será que vamos a permitir que se repita la historia? ¿Será que se trata de un mensaje a Bolívar para que lo entienda Santander? Pilas, señor ministro de Defensa. Después no diga que “naides” le dijo nada...

De inmediato, policía y ejército acordonaron la zona, impidieron el tránsito de vehículos y de caminantes que desde la madrugada hacen ejercicio y, luego de verificar que no habían minado el lugar, desmontaron la bandera.

No es alarmismo ni ganas echarle sebo al candil y menos de hablar mal de esta ciudad. Se trata de algo serio y por demás peligroso que amerita que el Gobierno central tome cartas en el asunto y no siga haciéndose el de la vista gorda.