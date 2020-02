Y nos mamaron gallo

Con esa nos salieron luego de que sobre mármol nos juraron y requetejuraron que ya estaba todo listo para arrancar la obra y que la licencia respectiva se demoraba en salir unas pocas horas. Mentiras y más mentiras. La ANLA tenía ese as bajo la manga, atendiendo órdenes de quién sabe quién de no dar luz verde para que no se comenzara la obra.

No en vano llevo más de dos lustros dele que suene con el sonsonete en estas mismas páginas editoriales, tratando de que el Gobierno Nacional escuche las súplicas de una región que reclama tales obras no para sí solamente, sino para el país entero, que es el que va a beneficiarse mayormente en sus importaciones y explotaciones desde y hacia el Pacífico, bien llamado el mar del siglo XXI.

La historia es sencilla. Este departamento viene reclamando desde hace 15 años unas imprescindibles obras de infraestructura, entre otras, la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura, la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura y el inicio de la obra de la carretera Mulaló-Buenaventura. Y no cito más para no volverme más cansón de lo que soy.

Si los vallecaucanos no fuéramos tan pelotas y confiados, tal vez no nos hubiera sucedido. Pero como somos herederos de los pastusos, los popayanejos, los bugueños y los cartagueños, que creemos en la palabra de la gente, en la buena fe de las personas, en el señorío, los abrazos sinceros y se nos ha olvidado la malicia indígena que nos caracterizó, nos pasó lo que nos pasó.