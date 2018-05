Y picaron el anzuelo…

¿ES PETRO EL AUTÉNTICO REPRESENtante del pueblo? Benjamin Moffitt, autor de El auge global del populismo, explica que el verdadero líder populista asegura representar la unificada “voluntad del pueblo”. Y se presenta como oposición a un enemigo —a menudo representado por el actual sistema— con el propósito de “drenar el pantano” o lidiar con “la élite liberal”. Para Moffitt, esa forma de pensar “puede llevar a creerse infalibles” y “reconfigurar el espacio político en una forma nueva y aterradora”. Después de todo, si uno no está con “el pueblo”, entonces debe estar en su contra.

En su libro más reciente, Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe (La impugnación de la democracia. Las ideas políticas en la Europa del siglo XX), el profesor de la Universidad de Princeton Jan-Werner Mueller afirma: “Para muchos observadores, el populismo es inconcebible sin un vínculo fuerte y directo entre un dirigente antisistema y los ciudadanos que se sienten desatendidos por los partidos políticos principales. Es característica del populismo la idea de que el pueblo quiere una sola cosa y que solo unos representantes auténticos pueden concedérsela, y para los populistas, el pueblo tiene una —y solo una— voluntad incorrupta.” De llegar Petro al poder no va a aceptar ningún control ya que él, y sólo él, representa la voluntad auténtica del pueblo.

El ícono de Petro, Hugo Chávez, parafraseando a Gaitán, dijo: “Yo exijo lealtad absoluta, porque yo no soy yo, no soy un individuo, yo soy un pueblo”. La potente maquinaria de propaganda petrista que opera desde las “bodegas” está enfocada a identificar a su candidato como el auténtico representante del pueblo. Cas Mudde, autor de Populismo: una muy breve introducción afirma que “En ciencias políticas, populismo es la idea de que la sociedad está separada en dos grupos enfrentados entre sí: ‘el verdadero pueblo’ y ‘la élite corrupta’ ” . Para sus furibundos seguidores, Petro significa un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no un gobierno de las élites, por las élites y para las élites nutridas hasta sus entrañas por la corrupción.

Muller afirma que todos los populistas, incluyendo por supuesto a los petristas, comparten una afirmación moral tan categórica como excluyente: que existe un “pueblo real”, que ellos son sus únicos representantes legítimos y que los demás son enemigos del pueblo. Algunos medios han picado el anzuelo de esta monumental bufonada, entre ellos la revista Semana, que sin recato alguno retrata a Petro en su última edición como “El hombre del pueblo”.

Iván Duque, quien representa la democracia liberal, es la antítesis de Petro: otorgará espacio para perspectivas diferentes y opciones políticas sustitutivas. Para cautivar votos Duque, antipopulista por antonomasia, ni se tiene que autonombrar representante del pueblo ni argumentar que representa sus intereses.

Apostilla: El terrorista del Ira Bobby Sands falleció en 1981 a causa de una huelga de hambre. Sands no fue una “víctima” del gobierno británico, ni mucho menos un “mártir”. Margaret Thatcher, la primer ministra de la Gran Bretaña en la Cámara de los Comunes, al día siguiente a la muerte del terrorista, afirmó: “El señor Sands era un criminal convicto que eligió llevarse su propia vida, una opción que su organización no dejó tomar a muchas de sus víctimas”.