¿Y si no vacunaran a los de Harlem?

Cualquier neoyorquino con dos dedos de frente se daría cuenta de que una política insensata sería vacunar a la gente de todos los barrios de Nueva York, excepto a los de Harlem. Y sería insensata porque no hay nada más democrático que el COVID-19: no distingue entre ricos y pobres, blancos y negros, indígenas y mestizos. Si bien pareciera que todos están en el mismo barco, flotando en el mismo mar y enfrentando la misma tormenta, la verdad es que hay diferencias, ya que unos van en yate, otros en bote, varios en una piragua próxima a naufragar y la mayoría difícilmente tiene un chaleco salvavidas o un tronco. Como bien lo señala la antropóloga médica Elisa Alegre-Agís, “el virus no distingue entre cuerpos orgánicamente. Pero el virus distingue en sus causas y consecuencias. Así que no, el virus, en la práctica, nos une pero no nos iguala”. Aparte de no distinguir entre las personas, el COVID-19 tampoco reconoce fronteras. Le da exactamente lo mismo Bangladés que Suiza, Estados Unidos que Guayana. Vacunar solo a unos barrios de una ciudad o unos pocos países en el mundo en detrimento de otros es una política de monumental miopía. En pocos días o semanas el virus se regaría y muy seguramente con cepas desconocidas, potencialmente más letales.