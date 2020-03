Y todo quedó en las mismas…

A la vez, seguiremos confundidos sobre quién deberá tomar las decisiones sobre nuestro cuerpo, pues al parecer ni las instituciones lo saben. Aun el Congreso alega que este caso debe ser estudiado por ellos, pues ha reclamado a la Corte Constitucional que al ser un caso de derechos humanos no es responsabilidad suya. La Iglesia alega que solo Dios (y ellos) podrán tomar la decisión sobre la vida de una mujer embarazada y el feto. Y, por último, la familia y Twitter también creen tener la autoridad del caso… ¿Es que no podemos decidir nosotras mismas? Es el mes de la mujer, ¿no es como cuando es tu cumpleaños y puedes decidir que hacen tú y tus amigos durante todo el día?

Vivimos en un país de libre expresión, acá salimos a gritar a las calles (a veces volvemos con heridas por el Esmad, o no volvemos, pero en teoría lo podríamos hacer), nos creemos con el derecho de criticar todo lo que haga el de al lado y alegar en Twitter sobre las decisiones morales de los demás; pero si contáramos con cualquier causalidad para poder solicitar un aborto, ojo, no podemos decírselo a nadie. Podríamos practicarlo legalmente en un centro médico, pero calladitas. Dígale a alguien y, por fuera de lo que usted pueda sentir, le contestará que está mal y efectuará una demanda legal, acusación moral frente a su iglesia o desprestigio público.

Puede solicitarse un aborto en una EPS alegando afectaciones en la salud, incluida la salud mental; acá vemos lo complicado, la EPS no siempre reconoce esto o alegará, a su vez, problemas éticos y morales que no le permiten realizar dicho procedimiento. Probablemente atrasará el proceso, tal vez varios meses, y el bebé ya podrá haber dejado de ser llamado feto y estará en los brazos de su madre. Aquí aparece nuestro salvador abogado, quien será el único capaz de lograr tremenda hazaña; todos conocemos el problema de lidiar con una EPS incluso para que nos saquen una muela; no queremos ni imaginar el problema de un feto.