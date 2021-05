En política exterior, el negacionismo del Estado colombiano en materia de violencia política, derechos humanos y otras problemáticas conexas que desentonan con el “buen nombre” del país no es nada nuevo. Todo lo contrario, a lo largo de la Guerra Fría y de la guerra mundial contra el terrorismo fue prácticamente norma rechazar la crítica internacional, distraer la atención mediante el despliegue de contranarrativas oficiales y echar la culpa a otros, sobre todo al narcotráfico y la insurgencia armada. Sin embargo, la insistencia en estas mismas tácticas en la actualidad es asombrosa tanto por el grado de autismo que refleja del gobierno Duque como por su torpeza diplomática.

La Línea del Medio circuló una serie de nueve grabaciones cortas presentadas por la Casa de Nariño como “entrevista exclusiva” con el presidente Duque para difusión mundial. Los mensajes centrales de la conversación entablada consigo mismo sobre la situación del país incluyen: no soy autoritario de derecha sino demócrata de centro tal y como se constata en mi récord ambiental, de protección de los venezolanos, gasto en educación y reconocimiento a la comunidad LGBTI; desde que le gané a Gustavo Petro este me amenazó con desestabilizar a Colombia y no dejarme gobernar; hay interferencia de actores extranjeros en las protestas, en especial de Maduro (pero también de Rusia, como denunció sin prueba alguna el ministro de Defensa); los terroristas y vándalos están detrás del caos que estamos viendo, y el Estado es víctima del fake news.

Como lo reveló la directora del mismo portal, Laura Gil, la canciller saliente Claudia Blum preparó y circuló otro video en inglés cuyos contenidos son aún más controversiales. Además de atribuir la “terrorización” y “vandalización” de las ciudades colombianas a los mismos sospechosos nombrados en la autoentrevista de Duque, reprueba a los “ignorantes” que han creído las mentiras sobre la protesta pacífica y la violencia de la Policía, y advierte a los “vándalos” que la fuerza estatal legítima viene por ellos.

La visita de la nueva ministra, Marta Lucía Ramírez, a Washington solo confirma el empecinamiento de afinar esta funesta estrategia. Su rechazo “por ahora” de la solicitud de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visitar a Colombia ratifica a ojos mundiales la falta de voluntad para esclarecer y sancionar la brutalidad policial, además de chocar con sus exigencias de que la CIDH sea recibida en Venezuela y Nicaragua. Si bien hay confianza en Bogotá de que la madurez de la relación bilateral pesará más que la preocupación de Biden por lo que está ocurriendo en Colombia, entre las presiones de ONG, académicos y demócratas en el Congreso y la exacerbación de la crisis, el endurecimiento estadounidense no es descartable.

En suma, el “yo con yo” que ha caracterizado el mal gobierno de Duque y que en política exterior se traduce en mentiras y desinformación oficiales, reclamos infundados y evasión de responsabilidades propias —como ha ocurrido también tras la pérdida del grado de inversión por Standard & Poor’s— no cambiará su mala imagen y puede incluso agravarla. Lo cual pone de presente el valor de otras diplomacias paralelas en pro de los intereses generales de Colombia y no solamente de un pequeño sector de ella.