Pacto de Leticia por la Amazonia

La mayor amenaza de la Amazonia hoy no empieza ni termina en las quemas, sino en el analfabetismo funcional, en la ceguera colectiva y en la corrupción sistémica, que en la práctica estimulan la subasta de sus recursos naturales.

Más allá de los formalismos y acuerdos promulgados, la Amazonia sigue siendo una comunidad imaginada, puesta y dispuesta sobre la mesa de acuerdo con las conveniencias cuando sus crisis endémicas y estructurales provocan debates internacionales. Emerge entonces una incipiente geopolítica regional, sin seguridad regional propia, ante las amenazas externas y respuestas temporales para las que afronta en su cotidianidad, la mayoría de estas no combatidas debidamente por los respectivos gobiernos.

Palabras al viento ante una cruda realidad y todo el desmonte gradual de órganos responsables por el medio ambiente en el país y de su descrédito, no se sabe si por convicción o por imitación, acerca del cambio climático.

Además se refirió a la demarcación de las tierras indígenas en Brasil “como un invento de gobiernos socialistas que rechazan la propiedad privada” y en una de sus ocurrencias se refiere al presidente Evo Morales “como un ejemplo de indio que no es obligado a estar confinado en una reserva”. “Aquí en Brasil, indio tiene que estar confinado dentro de su reserva, dentro de su tierra. No puede hacer nada dentro de la misma. 14 % del territorio nacional brasileño ya fue demarcado como tierra indígena”.

Una vez más, con un discurso de soberanía histórico y atemporal, pronunciamientos evasivos y preguntas cruciales sin respuestas, intentan crear una cortina de humo que disfrace la dura realidad que afrontan la selva y los pueblos ancestrales de la Amazonia. El presidente Jair Bolsonaro afirmó por medio de un video que las quemas no son tan graves comparadas con los últimos años y criticó a Emmanuel Macron por haber dicho “que la soberanía de Brasil y de la región amazónica estaba en discusión”.