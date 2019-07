Pagados por ellos

Te aprueban y te desaprueban. Como si hubieran heredado un sagrado manual sobre el Bien y el Mal, sobre lo que es bueno y es malo, suben o bajan el pulgar para salvarte o condenarte, como en tiempos de los romanos. Jamás, ni por un segundo, se han detenido a pensar en quién maneja la balanza del bien y del mal, como decía una ya muy vieja canción, ni por qué ni para qué o para quiénes la maneja, y sin embargo te señalan, te acusan y dictan sentencia, amparados por el cobarde anonimato de las sociedades virtuales, o por un nombre y una fotos que solo son eso, un nombre y una foto.

Te masacran porque no estás de acuerdo con ellos, porque te resistes a ser una fotocopia más y eres capaz de ser tú y decir lo que tú piensas, con tu voz y tus palabras. Llevados por la voz de las multitudes, que se multiplica exponencialmente, te lanzan todo tipo de piedras para expiar sus propios demonios, pues ya sabemos, bien sabemos, que las multitudes suelen dejarse llevar por el primer demonio que habla para volverse masa, masa poderosa e histérica y repleta de odio para la que cada vez hay menos ley y menos dioses: solo hay sangre. Y para la sangre, que es decir el poder, nada mejor que más sangre.

Te destrozan con absoluta impunidad con la voz que les dio una tecnología que solo vela por multiplicar sus ganancias, y en lugar de decir, braman. Te humillan. A ti o al que está a tu lado o al de más allá, sin mayor argumento que el fanatismo. Te vulneran y te vuelven vulnerable, tal vez como nunca antes en la historia. Te acosan, muy a pesar de que una de sus banderas sea el no acoso. Te arrojan a una esquina de no palabra, no acción, e incluso, no lectura, y te etiquetan como enemigo de sus ismos, de todos los ismos.

Te intimidan para que no hables, pues a los disidentes hace rato que los tienen proscritos, y si logras hablar, tergiversan tus palabras y sacan a bailar tus defectos para demostrar que una persona tal y tal y tal no tiene derecho a musitar palabra. En público, ellos y sus titiriteros declaran que la voz de todos es democracia, porque saben, cómo lo saben, que esa democracia sí les conviene, sobre todo porque el insulto, la aprobación, la intimidación y el juego de lo bueno y lo malo han inclinado la balanza del bien y del mal hacia el lado de los billetes que ellos mismos han puesto.