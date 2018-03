"Lo contrario del amor no es el odio, es el miedo" Adolfo Zableh

Para el periodista Adolfo Zableh era común levantar asperezas con sus columnas de opinión en la revista SoHo, en su blog La copa del burro o desde su cuenta de Twitter. Sin embargo, una serie de eventos lo llevaron a replantear su relación con la vida y abandonar la amargura.

Hoy Adolfo habla del amor y las relaciones en una columna de la revista Fucsia y escribe un libro sobre la evolución del uniforme de la Selección Colombia. También es columnista de El Tiempo y Publimetro.

En este capítulo de Esto es amor, Zableh nos cuenta sobre su matrimonio, separación y define qué es el amor para él. También, habla de la responsabilidad de los mensajes emitidos a través de los medios y de la técnica de meditación Vipassana, que para él es el mejor método de sanación.

Puede suscribirse a este podcast en iTunes, Soundcloud o búsquenos en su aplicación preferida. Esto es amor es un programa de entrevistas de El Espectador donde diferentes personajes de la vida pública son invitados a responder la pregunta ¿qué es el amor?

Presentado por Natalia Piza (@NataliaPizaC) y grabado en los estudios de Blu Radio.

Canción "You are so funny" de Josh Armistead, Creative Commons. Fotografía de Alejandra Quintero (@Alequint).