Arqueología de los campos de batalla, tras las huellas del combate

La tierra guarda sus propias versiones de los conflictos. Desde hace años, la arqueología ha venido estudiando enfrentamientos armados —ya sean grandes batallas entre ejércitos o escaramuzas más pequeñas— con un objetivo: reconstruir el pasado bélico a partir de su materialidad y ofrecer así una narrativa más completa.

Juan Guillermo Martin
03 de septiembre de 2025 - 08:07 p. m.

Para hablar sobre esto, conversamos con Odlanyer Hernández de Lara, quien comenzó sus estudios de pregrado en la Universidad de Matanzas (Cuba) y en antropología en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), antes de graduarse en la Universidad de la Florida. Ha llevado a cabo investigaciones arqueológicas y proyectos de gestión del patrimonio cultural en Cuba, Argentina y Estados Unidos durante más de dos décadas, en contextos urbanos y rurales, incluyendo sitios precoloniales, plantaciones de café y azúcar, fortificaciones, y residencias urbanas y rurales. Es editor de la revista Cuba Arqueológica, dedicada a la arqueología. Actualmente es candidato doctoral, con un enfoque en arqueología histórica, en la Universidad de Siracusa.

Cada 15 días, se publicará una nueva entrega de El futuro fue ayer, un pódcast que intenta abordar las noticias desde el contexto en el que suceden. Puedes escuchar cada episodio a través de Spotify o cualquiera de tus plataformas favoritas.

Juan Guillermo Martin

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva y director del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá.@martinjuanguillermo

