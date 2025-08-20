No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Podcast

Arqueología en la Antártida: descubriendo los últimos confines

La Antártida, un continente helado, remoto e inexplorado. Cuando pensamos en arqueología, imaginamos templos antiguos, pirámides o cerámicas milenarias. Pero ¿qué historias guardan los hielos del sur? Hoy, nos adentramos en la arqueología de uno de los lugares más inhóspitos del planeta: la Antártida.

Juan Guillermo Martin y Unidad de Video
20 de agosto de 2025 - 10:12 p. m.

Para hablar de este tema, tenemos un invitado de lujo, se trata de Andrés Zarankin, Licenciado en Antropología con orientación en Arqueología de la Universidad de Buenos Aires, con Especialización en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo, en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y Doctorado en Historia por la Unicamp en Brasil. Es Coordinador del Laboratorio de Estudios Antárticos en Ciencias Humanas y con Melisa Salerno, es el editor de Vestígios: Revista Latino Americana de Arqueologia Histórica. Cuenta con numerosas publicaciones, muchas de ellas asociadas con su experiencia en la Antártida. Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Antropología y Arqueología de la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

Cada 15 días, se publicará una nueva entrega de El futuro fue ayer, un pódcast que intenta abordar las noticias desde el contexto en el que suceden. Puedes escuchar cada episodio a través de Spotify o cualquiera de tus plataformas favoritas.

Por Juan Guillermo Martin

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva y director del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá.@martinjuanguillermo

Por Unidad de Video

Temas recomendados:

Arqueología

El futuro fue ayer

pódcast

Antártida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar