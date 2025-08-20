Arqueología en la Antártida: descubriendo los últimos confines

Para hablar de este tema, tenemos un invitado de lujo, se trata de Andrés Zarankin, Licenciado en Antropología con orientación en Arqueología de la Universidad de Buenos Aires, con Especialización en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo, en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y Doctorado en Historia por la Unicamp en Brasil. Es Coordinador del Laboratorio de Estudios Antárticos en Ciencias Humanas y con Melisa Salerno, es el editor de Vestígios: Revista Latino Americana de Arqueologia Histórica. Cuenta con numerosas publicaciones, muchas de ellas asociadas con su experiencia en la Antártida. Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Antropología y Arqueología de la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

