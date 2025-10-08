La región istmo-colombiana, el corazón de las américas

Para conversar sobre esta región invitamos a Francisco Corrales Ulloa, licenciado en antropología de la Universidad de Costa Rica y doctor en antropología con énfasis en arqueología por la Universidad de Kansas. Ex Jefe del Departamento de Antropología e Historia y exdirector del Museo Nacional de Costa Rica. Actualmente, es arqueólogo del Museo Nacional de Costa Rica y coordinador del comité de seguimiento de la declaratoria de los sitios con esferas de piedra del Diquís como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

