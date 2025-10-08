Logo El Espectador
La región istmo-colombiana, el corazón de las américas

En este episodio cruzamos un corredor geográfico, cultural y político que ha sido clave para la historia profunda del continente americano: la región istmo-colombiana. Ese es un espacio entre Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia que, aunque a veces periférico en los relatos dominantes de la arqueología, ha sido central para la movilidad, el intercambio y los procesos sociales a escala continental.

08 de octubre de 2025 - 03:16 p. m.

Para conversar sobre esta región invitamos a Francisco Corrales Ulloa, licenciado en antropología de la Universidad de Costa Rica y doctor en antropología con énfasis en arqueología por la Universidad de Kansas. Ex Jefe del Departamento de Antropología e Historia y exdirector del Museo Nacional de Costa Rica. Actualmente, es arqueólogo del Museo Nacional de Costa Rica y coordinador del comité de seguimiento de la declaratoria de los sitios con esferas de piedra del Diquís como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Cada 15 días, se publicará una nueva entrega de El futuro fue ayer, un pódcast que intenta abordar las noticias desde el contexto en el que suceden. Puedes escuchar cada episodio a través de Spotify o cualquiera de tus plataformas favoritas.

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva y director del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá.@martinjuanguillermo

