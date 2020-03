Por lo menos, poder decir que luché, y que desdoblé todos los días un papelito en el que había anotado aquellas palabras de Bertolt Brecht que decían que había hombres que luchaban un día y eran buenos, pero que había otros que luchaban toda la vida y que esos eran los imprescindibles, y que traté de que aquellas palabras no fueran solo palabras, como tantas palabras. Decir que luché, y que escuché todas las mañanas el lamento de los “muertos de mi felicidad”, como cantaba Silvio Rodríguez, para no matar a nadie por “mi felicidad”, porque estuve pendiente a cada hora de los venenosos dictados de la vanidad. Decir que luché, y saber que actué, que intenté ser consecuente en palabra, obra y omisión, y que traté de valorar más que sentir.

Poder decir que luché, aunque la lucha pareciera imposible, aunque tuviera hambre o sueño, aunque me doliera la piel y estuvieran en juego decenas de sentimientos. Decirlo, repetirlo, desnudarme ante un espejo y poder mirarme a los ojos, seguro de que no caí en los linchamientos ni de que propagué odios, y de que di las peleas que en cada momento creía que debía dar. Decir que luché, escribiendo y volviendo a escribir, sumando en lugar de dividir, sin caer en la tentación de la condena, sin ponerme la capa y la máscara del justiciero, y sin usar las páginas de los diarios que me dieron un espacio para vender a alguien, por un viaje o un premio, o para atacar desde allí con nombres propios a aquel y a aquellos con quienes tuve conflictos.