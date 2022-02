A Quemarropa con Hugo Bolaños, candidato al Senado por el Centro Democrático

Bolaños es candidato del Centro Democrático al Senado. Tiene el número 80 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación siempre ha sido trabajar para servir a la gente. He acumulado una experiencia que considero valiosa en ese sentido. Hoy Dios permite que tenga esta oportunidad de hacer un poco más de lo que he hecho y desempeñado en cargos públicos en diferentes espacios en el Cauca y departamentos vecinos, así como emprendimientos privados, por fortuna exitosos, que me han dejado grandes enseñanzas para implementar también desde el Congreso en proyectos relacionados con el tema.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Hoy en Colombia es casi imposible que un servidor público de alto rango no tenga o haya tenido investigaciones, por distintas razones. Yo también tuve, por supuesto, por situaciones durante mi Alcaldía: una por, supuestamente, no realizar los cuatro consejos de política social. Demostré que se hicieron más y se archivó el proceso en segunda instancia. Y otra investigación por invertir recursos en Inter Bolsa. El proceso también fue archivado. Hoy no tengo ninguna investigación abierta.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Comenzaría con seguridad y dentro de ella lo relacionado con delitos menores. Hoy no se castigan como debe ser, ayudando a que nuestro país tenga una de impunidad exageradamente alta. Es triste para la gente honesta y trabajadora que la delincuencia le arrebate el fruto de su trabajo. Hoy matan por unos tenis o un celular y no hay castigos severos. Eso no debe seguir ocurriendo. Necesitamos una reforma a la justicia seria, urgentemente, y respaldar a la Policía Nacional.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Corrupción: un monstruo de mil cabezas que debemos identificar y cortar de raíz.

Desempleo: salimos de años muy duros de pandemia y de un paro inmisericorde que han dejado empresas quebradas y mucha gente literalmente en la calle. Debemos ser creativos.

Inseguridad: también con varias expresiones que deben recibir tratamiento adecuado.

Educación: la mayor apuesta que debemos hacer.

Salud: Hay que retomar el camino. La Ley 100 fue un buen instrumento en su momento, al que debemos hacerle reingeniería.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Muchísimas, todas las que se necesiten para que se convierta en un verdadero Acuerdo de Paz que le sirva al país y que perdure en el tiempo. La mayoría de los colombianos votamos por el “NO” en el plebiscito porque sabíamos que no estaba bien adelantado. En el momento en que se lo “saltaron”, el proceso pasó a ser ilegítimo. Los hechos nos han dado la razón.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Claro, pero el proceso debe ser serio. Colombia ha vivido las consecuencias de un proceso de paz mal adelantado, costoso, indigno, injusto con las víctimas y laxo con los victimarios. Debemos aprender de eso. Y no se trata de hacer borrón y cuenta, sino de enderezar el camino y que, por ese nuevo camino, entren las demás expresiones subversivas que así quieran. Somos democráticos, hay que hacerlo bien. ¿Quién, en su sano juicio, no quiere vivir en paz?

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Drogas: Seguramente tarde o temprano llegaremos a eso. Es más fácil así tener el control y evitar tragedias.

Aborto: El feto es un ser vivo. La vida debe respetarse. A veces por razones científicas es recomendable interrumpir la vida, pero no puede haber una puerta abierta al aborto.

Eutanasia: La vida es un regalo de Dios y solo Él dispone de ella. De nuevo, científicamente o por razones humanitarias podría considerarse, sin dejar rendijas por donde se puedan cometer crímenes.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

La ley tiene las herramientas para hacer un control fiscal exhaustivo a “las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la Ley”. Las que no sean honestas con su credo y obligaciones, caerán. Las que sí lo sean no tendrán problemas. Por ejemplo, a las de origen cristiano la Biblia les ordena en el libro de Tito: “Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra”.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La Policía y las fuerzas armadas están para mantener el orden, la institucionalidad y la democracia. Debemos mejorar la formación de las personas que pertenecen a la institución. No podemos tener un policía que ataque al ciudadano por decisión personal, pero tampoco indefenso. El país es complejo y demanda la existencia del Esmad, personas que exponen su vida con muy poca protección legal. Revisar la institución y al tiempo proveerla de herramientas legales, justas, de castigo y de protección.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

El Decreto número 455 del 2020 nos alineó al concepto de “Paridad de género”, indicador importante de la calidad de una democracia. En él se estipulan unos tiempos en los que debe crecer la “participación plena y efectiva de la mujer, con oportunidad de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública” colombiana. Este Decreto indica que en 2022 la proporción debe llegar al 50%. Mi propuesta es hacerlo cumplir.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

La Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes debería ser un ente conformado y liderado por Representantes profesionalmente idóneos, especializados en el tratamiento de los temas que atiende. Ese sería un gran paso.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Así como debe haber castigos, debe haber estímulos, siempre proporcionales a las causas. Con una reforma a la justicia seria se deben establecer castigos más severos a los corruptos y ejemplares, que no haya consideraciones, pero también estímulos a la gente honrada. De allí desprendo los ejes de mi campaña:

1. Seguridad

2. Emprendimiento

3. Reforma a la ley 80 y régimen especial de contratación del plan de alimentación escolar.

4. Reforma a los planes departamentales de agua.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Los electores son quienes pueden quitarle esa mala imagen al Congreso. Es el momento de que ellos tomen la rienda, voten bien y elijan personas capaces de complementar el cambio desde adentro. Que seamos capaces de reflexionar y decidir honestamente y en bien del país en los asuntos que nos involucren directamente como representantes y senadores.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Claro que sí. Estaría dispuesto a hacer legalmente cualquier cosa para restablecer las relaciones con nuestros hermanos venezolanos desde que el acercamiento lo hagamos con un gobierno democrático legítimo. Nunca con una dictadura.

