La Alianza Verde de Claudia López, sin candidatos para reemplazarla en Bogotá

Los conejales Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas y Luis Carlos Leal no tendrán aval de la Alianza Verde para intentar reemplazar a Claudia López en las elecciones regionales. Foto: Archivo Particular

Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y María Fernanda Rojas, los tres concejales que buscaban el aval verde para ser candidatos a la Alcaldía de Bogotá, quedaron fuera de la contienda al no obtener el 15 % de favorabilidad que el partido les exigía en una encuesta de intención de voto que realizó el Centro Nacional de Consultoría.

De hecho, ninguno de los tres superó el 3 %, quedando lejos de los candidatos de otros sectores políticos, quienes también fueron incluidos en la medición: Juan Daniel Oviedo (22 %), Carlos Fernando Galán (18 %), Gustavo Bolívar (16 %), Jorge Robledo (6 %), Rodrigo Lara (6 %) y Diego Molano (5 %).

Así las cosas, la Alianza Verde no inscribirá candidato propio para las elecciones de octubre y podría dejar en libertad a sus integrantes, para que elijan al candidato de sus preferencia, por lo menos en la primera vuelta. La otra opción sería avalar a cualquiera de los demás candidatos.

La noticia desató una oleada de críticas de los tres precandidatos y les dio luz verde a otros líderes del partido para trabajar en alianzas que ya venían estudiando. Lo absurdo se hizo y dio el resultado que quería el Partido Verde y Claudia López, no habrá candidato verde por Bogotá. Desde mayo que se anunció la farsa de encuesta que se haría, se han cocinado alianzas dentro del partido con distintos candidatos”, dijo la concejala Bastidas.

“Es penoso que la Alianza Verde, siendo partido de gobierno, no tenga candidato propio para la Alcaldía de Bogotá, priorizando alianzas y no liderazgos internos. Inmensamente agradecida con quienes me apoyaron. Seguiré trabajando por Bogotá con la misma convicción de siempre”, dijo por su parte María Fernanda Rojas.

Entre quienes ya se mueven para pactar alianzas con otros candidatos está la representante Katherine Miranda, quien pide sumar todo el partido a la campaña de Carlos Fernando Galán, quien hace cuatro años perdió ante Claudia López por más de 86.000 votos.

La propia Claudia López parece no estar interesada en esa pelea, pues su apuesta era por Carlos Amaya, quien al final se decantó por la candidatura a la Gobernación de Boyacá. Ahora el reto para los verdes será mantener la unidad, que ya viene muy afectada y también estará a prueba con la elección del próximo presidente del Senado, que generó una disputa entre Angélica Lozano, Inti Asprilla, Ariel Ávila e Iván Name.

Aunque este martes se reunieron para tomar una decisión, no llegaron a un acuerdo y todo indica que la pelea se extenderá hasta el 20 de julio, durante la instalación de las sesiones ordinarias de la segunda legislatura.

